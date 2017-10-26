На участие в школьной лиге КВН во Владивостоке подано уже 15 заявок от команд

Редакторские просмотры пройдут со 2 по 4 ноября

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в новом сезоне школьной лиги КВН, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Регистрация команд продлится до 27 октября. Заявка прилагается. На сегодняшний день принято уже 15 заявок от школьных команд города.

Для участия в школьной лиге КВН нужно подготовить выступление в жанре «Визитная карточка» (до 5 минут). Заявку необходимо отправить на электронную почту sokhnenko@bk.ru. В теме письма следует указать: «Заявка на участие в сезоне КВН от школы №...». В письме организаторы просят сообщить, имеется ли у команды куратор и есть ли пожелания к предстоящим играм.

Редакторские просмотры пройдут со 2 по 4 ноября в малом зале Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). По всем вопросам следует обращаться к директору школьной лиги КВН Владимиру Сохненко по телефону 8-914-074-37-45.

Напомним, юмористические соревнования организованы силами управления по делам молодежи администрации города совместно с Приморским КВН.