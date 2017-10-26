Бортпроводница выпала из самолета в Китае

Стюардесса была госпитализирована

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В Китае бортпроводница выпала из самолета, когда тот начал взлетать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Инцидент произошел в городе Шэньчжэнь, когда стюардесса пыталась закрыть дверь судна. Стоит отметить, что согласно инструкции, при этой процедуре должны присутствовать два члена экипажа.

Девушка упала с трехметровой высоты, в результате чего получила травмы и была госпитализирована в медучреждение, где у нее диагностировали переломы и ушибы.

Сообщается, что в связи со случившимся лайнер вылетел с двухчасовым опозданием.