Бортпроводница выпала из самолета в Китае

В Китае бортпроводница выпала из самолета, когда тот начал взлетать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Инцидент произошел в городе Шэньчжэнь, когда стюардесса пыталась закрыть дверь судна. Стоит отметить, что согласно инструкции, при этой процедуре должны присутствовать два члена экипажа.
Девушка упала с трехметровой высоты, в результате чего получила травмы и была госпитализирована в медучреждение, где у нее диагностировали переломы и ушибы.
Сообщается, что в связи со случившимся лайнер вылетел с двухчасовым опозданием.