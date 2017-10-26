Приморская фирма ответит за овощной контрафакт

Несколько тысяч килограммов фруктов и овощей забраковали в регионе

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

За 9 месяцев 2017 года в Приморье обследовано 66 пищевых объектов, занятых оборотом плодоовощной пищевой продукции, в том числе 83,2 % с применением методов лабораторного контроля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края.

Исследовано более тысячи проб плодоовощной продукции, в том числе 654 пробы импортной пищевой продукции. Удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 0,9%, причем по импортной продукции этот показатель составил 1,1%, (во всех случаях это была китайская морковь).

Забраковано 47 партий фруктов и овощей - общим весом 2 916 килограммов, в том числе 23 партии плодоовощной продукции импортного производства (147 килограммов). Основными причинами забраковки являлись: несоответствие исследованных образцов овощной продукции обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, а также отсутствие необходимой документации.

По итогам проверок в отношении приморского бизнеса приняты соответствующие меры: составлено 67 протоколов, наложено административных штрафов на общую сумму 720 тысяч руб. В отношении одного из ООО (из Уссурийска, осуществляющего поставки плодоовощной продукции в учреждения социальной сферы) составлены материалы о подозрении в контрафактности, они направлены в адрес УМВД Приморья.