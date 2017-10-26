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Культура

До конца приема заявок на танцевальный конкурс «Стартинейджер-2017» во Владивостоке осталось шесть дней

Участникам конкурса предстоит придумать и поставить несколько танцевальных номеров
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе непрофессиональных танцоров «Стартинейджер-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В оргкомитет конкурса подано уже девять заявок из различных школ города. Заявку на участие можно предоставить до 30 октября.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную почту plaztic@mail.ru (в теме письма указать «Стартин-2017_заявка, школа №»). Заявка прилагается. Подробности можно узнать по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский).

В танцевальном конкурсе могут принять участие команды старшеклассников общеобразовательных учебных заведений, учащихся лицеев и колледжей приморской столицы в возрасте от 13 до 18 лет. В состав каждой команды численностью от 7 до 10 человек должны входить как девушки, так и юноши.

Участникам конкурса предстоит придумать и поставить несколько танцевальных номеров, принять участие в серии мастер-классов «We Can Dance» по современным видам танца, стилистике, пластике, а также хореографии.

Напомним, Очередной танцевальный мастер-класс пройдет 19 ноября в формате творческого зачёта, когда представители команд будут демонстрировать свои умения и навыки, развитые на основе программы «BASE IS». Он пройдет базе Краевого дома молодёжи в танцевальной студии «Пластик-А» (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). К участию приглашаются по три представителя от каждой команды, подавшей заявку на участие в конкурсе «Стартинейджер-2017», а также студенты, хореографы и все, кто интересуется танцами. Обязательна предварительная запись по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский). 

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