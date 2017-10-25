Выставка «Театральная» приглашает театралов и поклонников живописи окунуться в атмосферу премьеры

Вход свободный

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В выставочных залах Приморского отделения Союза художников России открылась выставка «Театральная», которая одновременно посвящается 85-летию Приморского академического театра имени Горького и в то же время рассказывает о великом волшебстве театра как искусства, идущего из глубины веков…

- Традиционно в октябре в залах СХ мы проводим коллективную выставку, которая показывает, как прошел пленэр для наших художников, что они написали за весну-лето, - рассказала корреспонденту РИА VladNews Ольга Зотова, куратор выставки. – И в тематике работ, разумеется, мы участников не ограничиваем. А в этом году к нам вышел с предложением театр имени Горького, и мы впервые за много лет мы предложили желающим принять участие в коллективной октябрьской выставке тему – театр. Причем в узком, можно сказать, даже очень узком ракурсе – искусство театра. Но как оказалось, полет мысли у наших художников неограничен, и мы получили великолепные работы, написанные и созданные (у нас представлена не только живопись, но и литье, горячая эмаль, ювелирное искусство) специально к выставке. У нас представлены и мэтры – Владлен Камовский, Юлий Рачев, и маститые художники – Марина Пихтовникова, Илья Бутусов, Александр Арсененко, Лидия Козьмина; и молодежь – Мирослава Снигарь, Дарья Костромина, Лора Мурач…

Большое участие в формировании экспозиции приняла Приморская краевая картинная галерея – из ее фондов мы получили эскизы костюмов и декораций от таких корифеев сценографии, как Степан Арефин, Борис Локтин, Евгений Пыжов, Наталья Стороженко… Большинство из тех спектаклей, эскизы которых представлены на выставке, были поставлены на сцене театра имени Горького… А сам театр дополнил выставку эскизами работ сегодняшних авторов – лауреатов «Золотой маски» Владимира Колтунова и Андрея Климова, создававших такие знаковые спектакли, как «Шут Балакирев», «Инкогнито из Петербурга», «Биндюжник и Король», «Тетка Чарлея»… Мало того, театр предоставил из своих запасников и костюмы, в которых актеры играли на сцене, и они украсили нашу экспозицию…

А также мы обратились в театр кукол, и работы художников Людмилы Тимофеевой и Ирины Цыпыловой – куклы к спектаклям «Чудесная история Сим Чхон», «Муха-цокотуха» и другим - дополнили и жанрово расширили экспозицию.

Вообще мы хотели создать у всех, кто заглянет в залы СХ, ощущение, что он либо собирается, либо пришел на премьеру в театр – все немного волнующе, загадочно и одновременно вдохновляющее и красивое – в самом широком значении этого слова.

Выставка будет работать до 12 ноября. Вход свободный.