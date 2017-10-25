Освобожден бывший тренер «Спартак-Приморье»

Почти две недели ожидал Сандлер с момента принятия решения об освобождении судом

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Бывший тренер баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Эдуард Сандлер, ранее осужденный за мошенничество, 24 октября вышел на свободу. Об этом публике стало известно в тот же день, после того как он выложил в социальные сети фотографию после посещения парикмахерской, сообщает РИА VladNews.

Друзья и болельщики тепло поприветствовали экс-тренера и поздравили с возвращением домой.

Напомним, что решение о досрочном освобождении Сандлера было принято Шкотовским районным судом еще 11 октября.

Ранее, Эдуард Сандлер был осужден по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат - организованной группой в особо крупных размерах). Ему грозило до 10 лет колонии, но Фрунзенский суд Владивостока осудил его на 2 года лишения свободы летом прошлого года.