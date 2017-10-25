Прокурор Приморья выступил с разгромной речью перед депутатами

Сергей Бессчасный подверг жесткой критике работу двух крупнейших краевых предприятий

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Перед началом обсуждения бюджета Приморья на 2018 год прокурор Приморского края Сергей Бессчасный выступил перед депутатами Законодательного Собрания. Основная часть доклада главы краевой прокуратуры касалась проблем, связанным с неисполнением государством своих обязательств – в том числе, социальных, а также отставанию в финансировании важных для приморцев направлений, сообщает корреспондент РИА VladNews. В целом, как подчеркнул прокурор края, в регионе «напрочь отсутствует» действенная система финансового контроля, которая бы позволяла своевременно реагировать на отклонения в финансировании тех или иных обязательств государства.

В своем выступлении Сергей Бессчасный уделил внимание проблемам, которые уже давно находятся на контроле у прокурорских работников. Например, это обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, а также ввод проблемных объектов долевого строительства. Помимо констатации факта серьезного отставания Приморья в части обеспечения жильем выпускников детских домов, Сергей Бессчасный упомянул о выявленных фактах покупки квартир для сирот на вторичном рынке по цене выше средней по рынку. По мнению руководителя надзорного органа, ситуация требует не только мер прокурорского реагирования (они уже приняты), но и системных шагов – например, внесения изменений в порядок закупки жилья для сирот. Кроме того, Сергей Бессчасный предложил рассмотреть вопрос о введении в Приморье компенсации за найм жилья для тех детей-сирот, которые еще не получили положенные по закону квартиры – до момента, пока государство не исполнит своих обязательств.

Еще одной темой стало неполное финансирование государственных программ Приморского края. Прокурор региона привел в пример ситуацию с лекарственным обеспечением льготников – на необходимые препараты в бюджете-2017 изначально не хватало около 400 млн рублей. По данному факту было внесено представление губернатору, объем средств увеличен на 200 млн рублей, но денег по- прежнему не хватает для обеспечения всех льготников.

- Считаю, что исполнение госпрограмм должно находиться под постоянным депутатским контролем. Необходимо ввести практику ежеквартального заслушивания отчетов каждого ответственного исполнителя, а при наличии оснований – ставить перед главой региона вопрос о привлечении нарушителей к ответственности, вплоть до соответствия должности, - подчеркнул Сергей Бессчасный.

Глава надзорного органа также подверг жесткой критике работу двух крупнейших краевых предприятий – КГУП «Примтеплоэнерго» и АО «Примавтодор». «Примтеплоэнерго», как считает прокурор края, неэффективно ведет работу по взысканию дебиторской задолженности, что ставит под угрозу прохождение отопительного сезона. А «Примавтодору» досталось за длительную расторговку контрактов на выполнение дорожных работ, из-за чего, к примеру, ремонт находкинской трассы начался только в середине лета, а ненадлежащее состояние этой трассы явилось причиной 65 ДТП в теплый сезон.

Сергей Бессчасный обратил внимание на то, что органы исполнительной власти края и подведомственные им учреждения не всегда вовремя рассчитываются с исполнителями работ по государственным контрактам. На сегодня они задолжали почти 230 млн рублей предпринимателям. Несмотря на вмешательство прокуратуры, общая сумма долга остается внушительной, а несоблюдение сроков оплаты ведет к дополнительным расходам бюджета края в виде оплаты судебных издержек и неустоек. Еще одним приоритетом бюджетной политики края, считает прокурор, должен стать постоянный и детальный анализ финансовой состоятельности органов местной власти: сегодня целый ряд муниципалитетов не имеет достаточных ресурсов для исполнения своих обязательств, в том числе социальных.

Необходимо более эффективно использовать механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности, - отметил прокурор Приморья.