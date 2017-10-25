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Когда в России появится электронный ПТС?

Стоимость услуги составит около 600 рублей
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Ростех внедрит электронный паспорт транспортного средства, разработанный по заданию Минпромторга России. Доступ к электронному ПТС будет обеспечен для сотрудников ГИБДД, уполномоченным организациям-участникам систем электронных паспортов, а также собственникам транспортным средств после того, как они зарегистрируется в Системах электронных паспортов.Окончательный переход на электронный ПТС состоится в июле следующего года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств вплоть до первого июля 2018 года. После этой даты «бумажные» паспорта не будут выдаваться. Однако автовладельцы с действующими бумажными ПТС, смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.

Постановление определило обязательные сведения в электронном паспорте транспортного средства и порядок их формирования и предоставления. Дополнительные сведения будут содержать информацию о собственнике, техническом осмотре, техническом обслуживании и ремонтных работах, пробеге, о наложении (снятии) ограничений (обременений), о страховании и страховых случаях (включая сведения о ДТП), а также другую информацию, вносимую собственником.

Предоставление данных о собственнике будет производиться на добровольной основе, строго в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Правительство определило предельный размер оплаты услуг, предоставляемых администратором систем электронных паспортов для автопроизводителей и организаций, уполномоченных на оформление электронных паспортов – не более 250 рублей. Предельный размер оплаты услуг, предоставляемых уполномоченными организациями собственникам транспортных средств, составит не более 600 рублей.

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