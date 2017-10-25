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Происшествия

За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий

Зарегистрировано 320 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 68 ДТП, 39 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 10 аварий обошлись составлением европротоколов. 

За сутки сотрудники ДПС остановили 17 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 15 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 16 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. Остановлено два автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказан 91 автомобилист. В отношении 26 таксистов и шестерых водителей автобусов составлены соответствующие протоколы.

На штраф-стоянку поставлено 62 автомобиля.

Всего во вторник, 24 октября, в приморской столице зарегистрировано 320 нарушений ПДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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