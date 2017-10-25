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Дело Пушкарёва

Защита Игоря Пушкарева обжалует решение суда

Адвокаты подали апелляцию на продление срока содержания под стражей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Апелляционную жалобу защиты временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева на продление его ареста рассмотрит 26 октября Московский городской суд. Как сообщил РИА VladNews адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий, заседание назначено на 11 часов по московскому времени. Игорь Пушкарев и Андрей Лушников будут присутствовать на зсаеднии по видеоконференцсвязи. 

Напомним, 29 августа  Мосгорсуд в очередной раз по ходатайству следствия продлил арест Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября этого года. Позже до этого же срока арест продлили и брату мэра Андрею Пушкарёву.

Как ранее сообщало РИА VladNews, следствие по делу окончено, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, а место рассмотрения дела определит Верховный Суд РФ.

"Будем продолжать доказывать свою правоту и каждый сможет узнать о подробностях нашего уголовного дела", - написал на своих страницах в соцсетях Игорь Пушкарев.

Первые судебные заседания по делу должны начаться уже в ноябре 2017 года.

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