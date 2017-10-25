Девушка продавала несуществующую меховую жилетку в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 31-летней жительницы Уссурийска, которая сообщила, что у нее похитили денежные средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что заявительница нашла в сети Интернет объявление о продаже мехового жилета. Договорившись с продавцом о сделке, она перечислила женщине задаток в сумме три тысячи рублей на банковский счет. После получения денежных средств, злоумышленница перестала выходить на связь, не выполнив обязательств.

В ходе розыска полицейские задержали 21-летнюю жительницу Уссурийска, которая дала признательные показания и пояснила, что похищенные денежные средства потратила по своему усмотрению.

Полицейские проверяют причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Злоумышленнице грозит лишение свободы до двух лет.