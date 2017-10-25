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Политика и экономика

Региональный парламент начинает работу над бюджетом Приморья

Первое чтение назначено на 16 ноября
Фото: ЗС ПК Фото: ЗС ПК
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Совет Законодательного Собрания Приморского края принял к рассмотрению проект закона "О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Напомним, что 23 октября депутаты комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрели документы и материалы, представленные врио Губернатора Приморского края одновременно с проектом закона Приморского края "О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", заключение правового управления аппарата Законодательного Собрания, заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края о соответствии представленных документов и материалов требованиям частей 1-31 статьи 66 Закона Приморского края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае". Профильный комитет рекомендовал совету краевого парламента принять проект закона Приморского края "О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" к рассмотрению.

"Главный финансовый документ представлен в комитет с соблюдением установленных сроков, соответствует предъявляемым требованиям, - сказал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. – Мы не видим препятствий для начала процедуры рассмотрения его депутатами".

В первом чтении проект главного финансового документа на будущие три года приморские депутаты рассмотрят на внеочередном заседании краевого парламента 16 ноября. 

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