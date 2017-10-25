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Общество

Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля

Этот показатель выше прожиточного минимума в текущем году на 2,1%
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Приморские депутаты приняли в трех чтениях проект закона "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2018 год", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Данная величина устанавливается ежегодно законом субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год для расчета социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Законопроект устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера на 2018 год в размере 9151 рубль, что на 184 рубля (или на 2,1%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в размере 8967 рублей.

По информации департамента труда и социального развития, предполагаемая численность получателей-пенсионеров, имеющих право на социальную доплату к пенсии в 2018 году, составит 67676 человек, размер доплаты на одного получателя - 2430 рублей. Годовая потребность в средствах с учетом расходов по доставке (1,4%) составит 1,96 млрд рублей.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, прожиточный минимум пенсионера в Приморском крае выше, чем общероссийский, что потребует из краевого бюджета на 2018 год на выплату региональной социальной доплаты к пенсии 749,4 млн. рублей. Учитывая опыт текущего года, когда 62% средств поступали из федерального бюджета, а из средств региона - 38%, из федерального бюджета на эти цели поступит 1,2 млрд рублей.

Напомним, что данный законопроект необходимо было принять до 1 ноября 2017 года для того, чтобы край на условиях софинансирования получил средства из федерального бюджета.

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