Новый автобус вручили одной из школ в Приморье

Завершилось мероприятие танцевальными номерами и запуском в небо воздушных шаров

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

8 километров в одну сторону и столько же в другую. Именно такое расстояние от микрорайона «Плодово-Ягодное» до школы № 70. Раньше детям часто приходилось преодолевать его на городском транспорте или даже пешком. Теперь учеников в школу будет возить свой собственный комфортный автобус. Ключи от него вручил директору школы исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Новый автобус позволит не только упорядочить учебный процесс, но и даст новые возможности: организовать экскурсии, выездные уроки и многое другое, – обратился к школьникам Константин Межонов. – Этот автобус вмещает в полтора раза больше пассажиров, чем предыдущий. Его технические характеристики гораздо лучше. Надеемся, что с ним и вам, и вашим родителям с учителями будет спокойнее».

До сегодняшнего дня ребят от микрорайона до школы подвозил старенький автобус ПАЗ. Он вмещал всего 22 человека, и приходилось делать несколько рейсов в день.

«Расписание уроков в школе подстраивали под график работы автобуса, – рассказывает мама одного из учеников Татьяна Белоусова. – Да и сам он часто ломался. Это вело к тому, что некоторые уроки дети вынуждены были пропускать. Нарушался весь учебный процесс».

Новый автобус рассчитан на 34 места. Изготовлен в 2017 году в ООО «Спец-Техника Нижегородец» посредством переоборудования итальянского автобуса «Ивеко Дейли» в соответствии со всеми необходимыми ГОСТами.

«Мы уже сделали несколько пробных поездок, – рассказал водитель школьного автобуса Николай Белоусов. – Машина комфортная, соответствует требованиям для перевозки детей. Думаю, при бережном отношении прослужит долго».

Поздравить детей и их родителей сегодня также пришли председатель думы Владивостока Андрей Брик и депутат Законодательного собрания края Игорь Чемерис. Они внимательно осмотрели новую машину и отметили, что она действительно просторная и отвечает всем необходимым требованиям для перевозки школьников.