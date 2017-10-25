ООН: Мир может остаться без бананов

Продовольственная и сельхозорганизация ООН (ФАО) бьет тревогу: если не справиться с заразным грибком, то производство бананов в мире может свестись к нулю. ФАО и ее партнеры выделили 98 миллионов долларов на борьбу с новым штаммом - тропической гонкой 4 (TR4) - фузариозного увядания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РГ. К 2040 году эта зараза может затронуть до 1,6 миллиона гектаров существующих банановых насаждений, что составляет одну шестую от текущего мирового производства с предполагаемыми годовыми потерями до 10 миллиардов долларов.
Между тем в России бананы занимали более трети по объему поставок фруктов в прошлом году - около 1,3 миллиона тонн. Да и в этом году поставки растут. Основным импортером бананов в Россию является Эквадор, который занимает 98 процентов рынка. Остальное закрывает своими поставками в Россию Коста-Рика.
Как поясняют опрошенные "Российской газетой" аналитики, в нашей стране банан входит в тройку самых популярных и доступных для населения фруктов. И если в течение теплого времени года конкуренцию ему могут составить сезонные плоды, которые выращиваются в нашей стране, то зимой именно банан становится одним из немногих свежих фруктов, доступных массовому потребителю. При этом ежегодное потребление бананов на душу населения находится на уровне 8-9 килограммов.
В октябре стоимость бананов в оптовом сегменте находилась на уровне в 35-46 рублей за килограмм, тогда как в аналогичный период прошлого года - 47-53 рубля за кило, отмечают отраслевые аналитики.
"Стоимость бананов у нас зависит от общемировых цен, - отмечает исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. - Но если борьба с новым штаммом будет безуспешной, цены на данный вид продукции, безусловно, пойдут вверх".
С другой стороны, самыми популярными фруктами среди россиян являются яблоки и апельсины. Именно ими, теоретически, можно будет заменить бананы. Но это в том случае, если никакого "бананового" коллапса не произойдет, учитывая, что ФАО трубит о проблеме грибка уже с 2014 года.