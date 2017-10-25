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Общество

Подготовка Международного форума «Природа без границ» выходит на финишную прямую

Зарегистрировалось более 500 участников
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

До начала открытия XI Международного экологического форума «Природа без границ» осталось несколько дней.

По информации, полученной от организаторов Форума, уже зарегистрировалось более 500 участников, в том числе эксперты международного уровня и более 100 человек – студенты. Это говорит о возрастании интереса у молодежи к вопросам охраны окружающей среды.

Также поступило более 70 тезисов и докладов в оргкомитет Форума. Наиболее интересными являются выступления, посвященные очистке бухт и заливов Японского моря от загрязнений, развитию экологического предпринимательства, экотуризму, экопросвещению, мониторингу экологического состояния экосистем Дальнего Востока.

Напомним, 30 – 31 октября 2017 года в ДВФУ на острове Русском пройдет одиннадцатый Международный экологический форум «Природа без границ». На сегодняшний день форум «Природа без границ» является единственной площадкой подобного уровня на всей территории Дальнего Востока и Сибири.

Форум преследует следующие цели:

- реализация мероприятий в рамках Года экологии;

- экологическая безопасность морей;

- сохранение биоразнообразия

- развитие международного экологического сотрудничества в АТР;

- формирование социально-эколого-экономической платформы для перехода Дальнего Востока Российской Федерации на модель устойчивого развития с учетом международного опыта в решении вопросов экологической модернизации экономики, сохранения природного наследия и биоразнообразия;

- привлечение внимания международного и общероссийского экспертного сообщества к крупным инвестиционным промышленным и инфраструктурным проектам, реализуемым на территории Дальнего Востока России, с позиции их экологической безопасности для окружающей среды.

Перед нами стоит задача оставить потомкам успешный и динамичный край, с развитой экономикой, современными производствами, достаточным количеством рабочих мест. Все это не должно мешать жителям быть здоровыми и счастливыми. Сбалансировать эти интересы — важнейшая задача форума «Природа без границ».

Место проведения одиннадцатого Международного форума «Природа без границ»: г. Владивосток, остров Русский, Кампус ДВФУ.

Дата проведения: 30 -31 октября 2017 года. 

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