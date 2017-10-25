В Приморье пересчитали стоимость педагогических услуг в детсадах

Это связано с индексацией окладов педагогов на 89 рублей

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В преддверии рассмотрения проекта краевого бюджета на 2018 год приморские законодатели утвердили изменения в краевой закон "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Как пояснил депутатам вице-губернатор края Павел Серебряков, при расчете норматива стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги используется средний по Приморскому краю оклад педагогического работника муниципальной дошкольной образовательной организации, который ежегодно утверждается Администрацией Приморского края.

В связи с увеличением среднего оклада педагогического работника муниципальной дошкольной образовательной организации на 2018 год до 11 258 рублей (11 169 рублей - в 2017 году), законопроект предусматривает увеличение нормативов стандартных (базовых) стоимостей педагогических услуг. Кроме того, норматив на учебные расходы будет проиндексирован в 2018 году на 4,1%.

Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных средств из краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по предварительным расчётам (без учёта изменения численности) в сумме 38,6 миллионов рублей.