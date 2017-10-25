«Деловая среда» представила первую Всероссийскую образовательную платформу знаний и сервисов для бизнеса

Платформа агрегирует сервисы для предпринимателей: CRM-системы, финансовые продукты, инструменты для ведения бизнеса в интернете.

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в г. Сочи дочерняя компания Сбербанка «Деловая среда» представила проект Всероссийской образовательной платформы знаний и сервисов для бизнеса, сообщает Сбербанк.

Сбербанк и Минэкономразвития РФ на базе «Деловой среды» создают Всероссийскую образовательную онлайн-платформу для предпринимателей и развития инфраструктуры предоставления государственных и коммерческих услуг по принципу «одного окна». В рамках платформы собраны форматы для закрытия всех ключевых потребностей предпринимателя: потребность в знаниях для решения текущих задач, потребность в сервисах для повышения эффективности бизнеса и потребность в сообществе для развития и расширения бизнеса.

«Образовательные программы платформы покрывают все необходимые темы предпринимательского цикла от старта до ликвидации компании, а также будут содержать лучшие практики от поставщиков: вузов, образовательных онлайн и офлайн-площадок, частных консультантов и тренеров», — отметил Андрей Ванин, генеральный директор «Деловой среды».

«В мире очень много денег, и они достанутся тем, кто предоставляет актуальные продукты и сервисы, — подчеркнул Павел Курьянов, генеральный директор BlackStar, проект «Люди дела» которой будет интегрирован в платформу. — Важно делать свою работу лучше всех, и тогда результат обязательно придёт. Профессионалов мало, но они решают».

Платформа агрегирует сервисы для предпринимателей: CRM-системы, финансовые продукты, инструменты для ведения бизнеса в интернете. На платформе будут также представлены государственные сервисы по регистрации и закрытию бизнеса.

АО «Деловая среда» занимается созданием решений для развития малого и микробизнеса в России. «Деловая среда» — дочерняя компания Сбербанка, созданная в 2012 году.