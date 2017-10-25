В Приморье из огня спасли мужчину 17:10, 25 октября В Приморье из огня спасли мужчину
США: Взгляд российского журналиста 16:40, 25 октября США: Взгляд российского журналиста
Прокурор Приморья выступил с разгромной речью перед депутатами 16:09, 25 октября Прокурор Приморья выступил с разгромной речью перед депутатами
Новостная лента
Октябрь, 25 среда
17:29
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
17:29
Защита Игоря Пушкарева обжалует решение суда Эксклюзив
17:29
Андрей Тарасенко вошел в тройку самых сексуальных губернаторов России
17:22
Приморцам расскажут всё о биткойнах
17:12
Выставка «Театральная» приглашает театралов и поклонников живописи окунуться в атмосферу премьеры Фото
17:10
В Приморье из огня спасли мужчину
17:07
Освобожден бывший тренер «Спартак-Приморье»
17:00
Конструкцию Ка-52 могут изменить из-за выстрелов по людям и складу на учениях Видео
16:47
За сутки в Приморье потушили 15 пожаров
16:40
США: Взгляд российского журналиста
16:35
В Приморье появится новых хутор староверов
16:21
Глава Минэкономразвития раскритиковал инициативу по валютным ограничениям
16:09
В Приморье продолжают корректировать закон о ДНД
16:09
Прокурор Приморья выступил с разгромной речью перед депутатами
15:59
Уссурийцы остались без света из-за пожара на элетроподстанции Видео
15:56
Владимир Путин: Россия уходит от службы по призыву
15:44
Сбытчица героина отправилась в колонию в Приморье
15:31
В Приморье появился закон о приграничном сотрудничестве
15:16
В Приморье изменили Избирательный кодекс
15:04
Медведев поддержал еще один способ экономии для россиян - на ЖКУ
14:50
Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля
14:38
Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению Видео
14:30
В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост Фото
13:54
Подведены итоги экологического сезона 2017 года во Владивостоке Фото
13:50
Подготовка Международного форума «Природа без границ» выходит на финишную прямую
13:50
Прием граждан по пенсионным вопросам пройдет в приемной Президента РФ в Приморском крае
13:41
Приморские депутаты позаботились о реабилитации заключенных
13:28
Что актуально для врио губернатора Приморья? Видео
13:28
«Деловая среда» представила первую Всероссийскую образовательную платформу знаний и сервисов для бизнеса
13:18
Рынок пассажирских перевозок Владивостока: частники или муниципальный транспорт?​
13:07
Подросток совершил жестокое преступление в Приморье
12:56
Ученые ищут леопардов на трассе Владивосток – Хабаровск
12:43
Известный блогер назвал Владивосток адским местом
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4222 (161) от 25 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожане выступают за скверы и парки
Приморье заводы не сдает
Почему ежик клубочком? Он на вас обиделся
Хочешь идти в ногу со временем? Догоняй «Пуск» на Русском
За двухтысячный «Владивосток» просят на 500 рэ больше
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В Приморье из огня спасли мужчину

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Утром 24 октября в пожарно-спасательную службу города Дальнегорск поступило тревожное сообщение о возгорании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о том, что горит квартира в доме, расположенном на улице Первомайская.

В считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки брандмейстеры установили, что в прихожей горит тумбочка. На момент пожара в квартире находился мужчина, которого огнеборцы незамедлительно вывели на свежий воздух при помощи спасательного устройства. Медицинская помощь спасённому не потребовалась. Благодаря слаженности и профессионализму пожарных никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 0,5 кв. м. На тушении пожара были задействованы шесть огнеборцев и три единицы техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Конструкцию Ка-52 могут изменить из-за выстрелов по людям и складу на учениях
17:00, 25 октября 2017 Конструкцию Ка-52 могут изменить из-за выстрелов по людям и складу на учениях

Проводится расследование обстоятельств инцидента

За сутки в Приморье потушили 15 пожаров
16:47, 25 октября 2017 За сутки в Приморье потушили 15 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Уссурийцы остались без света из-за пожара на элетроподстанции
15:59, 25 октября 2017 Уссурийцы остались без света из-за пожара на элетроподстанции

В настоящее время подробности устанавливаются

Сбытчица героина отправилась в колонию в Приморье
15:44, 25 октября 2017 Сбытчица героина отправилась в колонию в Приморье

Злоумышленница была задержана в мае 2017 года

В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост
14:30, 25 октября 2017 В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост

Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы

Подросток совершил жестокое преступление в Приморье
13:07, 25 октября 2017 Подросток совершил жестокое преступление в Приморье

Фигурант дела предстанет перед судом

Житель Владивостока попал под «статью» за пьяную езду
12:02, 25 октября 2017 Житель Владивостока попал под «статью» за пьяную езду

Злоумышленник предстанет перед судом