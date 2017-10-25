В Приморье из огня спасли мужчину

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Утром 24 октября в пожарно-спасательную службу города Дальнегорск поступило тревожное сообщение о возгорании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о том, что горит квартира в доме, расположенном на улице Первомайская.

В считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки брандмейстеры установили, что в прихожей горит тумбочка. На момент пожара в квартире находился мужчина, которого огнеборцы незамедлительно вывели на свежий воздух при помощи спасательного устройства. Медицинская помощь спасённому не потребовалась. Благодаря слаженности и профессионализму пожарных никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 0,5 кв. м. На тушении пожара были задействованы шесть огнеборцев и три единицы техники.

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