Моторист теплохода предстанет перед судом во Владивостоке за контрабанду элитного алкоголя

Общая стоимость товара составила свыше 425 тыс. рублей

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Житель Владивостока предстанет перед судом за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, моторист теплохода «AMGU» в период нахождения в порту Вакаяма (Япония) приобрел крупную партию виски, бренди, водки и сигарет без соответствующих акцизных марок. После этого спрятал приобретенный товар в помещениях центрального пульта управления и машинно-котельного отделения судна.

В результате таких действий фигуранту удалось незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза в Российскую Федерацию более 150 бутылок элитного алкоголя, а также 460 пачек сигарет. Общая стоимость контрабандного товара составила свыше 425 тыс. рублей

Преступные деяния выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России после прибытия теплохода в территориальные воды края.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.