Приморцам расскажут всё о биткойнах

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте ВГУЭСа

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 26 октября, во Владивостокском Государственном Университете Экономики и Сервиса пройдёт круглый стол по теме «Криптовалюта – правда или ложь?» и пресс-конференция «Всё о биткойне и блокчейне – стоит ли зарабатывать в Интернете?». Начало в 16.00. Об этом РИА VladNews сообщили организаторы мероприятия.

Сейчас в России началась обширная онлайн торговля криптовалютой и майнинг биткойнов. Криптовалюта за последний год показывает невиданный рост: курс биткойна с 1000 долларов вырос до 6000 долларов в течение 10 месяцев. Однако на фоне развития данного вида интернет-торговли резко выросла кибер-преступность: фальшивые обменники, интернет-кошельки, хакеры, фальшивые старт-апы и Ай Си О.

Эксперты в ходе проведения мероприятия расскажут о том, как не стать жертвой мошенников и к кому можно обратиться по вопросам о криптивалюте, её рисках,ответственности за занятием криптовалютой.

Видеоконференция будет транслироваться в Интернете на сайте ВГУЭС.

Стоит отметить, что во Владивостоке консорциум ДВФУ и ВГУЭС, а также ведущих экспертов по финансам правоохранительных органов впервые в стране создали Консультационный центр по криптовалюте для жителей Дальнего Востока и Крипто-детективное агентство, работающее на платформах Интерпола (Крипто-шериф, BI. Zone).Цель этого государственно–частного партнёрства – помощь населению и предотвращение криминала в киберпространстве.