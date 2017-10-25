За сутки в Приморье потушили 15 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 15 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. На тушении был задействован 101 человек личного состава и 27 единиц техники.

На контроле лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края.

По состоянию на 7:00 выявлено 38 термических аномалий, в 15 муниципальных образованиях: в Дальнегорском городском округе – 4, в Кавалеровском муниципальном районе – 3, в Кировском муниципальном районе – 1, в Михайловском муниципальном районе – 2, в Октябрьском муниципальном районе – 1, в Ольгинскиом муниципальном районе – 3, в Партизанском городском округе – 2, в Партизанском муниципальном районе – 2, в Пожарском муниципальном районе – 1, в Спасском муниципальном районе – 3, в Уссурийском городском округе – 2, в Ханкайском муниципальном районе – 9, в Хасанском муниципальном районе – 1, в Хорольском муниципальном районе – 2, в Черниговском муниципальном районе – 2)=. Проверяются.



