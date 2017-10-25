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Конструкцию Ка-52 могут изменить из-за выстрелов по людям и складу на учениях

Проводится расследование обстоятельств инцидента
Фото: Александр Мартынов/helicopter.su Фото: Александр Мартынов/helicopter.su
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Холдинг "Вертолеты России" заявил о том, что в отношении вертолета Ка-52, совершившего непроизвольный выстрел с сторону зрителей в ходе учений "Запад-2017" (незадолго до прибытия на полигон Владимира Путина), проводится расследование; по итогам проверки Министерство обороны может принять решение о внесении изменений в конструкторскую документацию вертолета, известного как "Аллигатор", сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС

Необходимо отметить. что собранный в городе Арсеньев Приморского края вертолет Ка-52 в третий день российско-белорусских учений "Запад-2017" стал героем сразу двух инцидентов: по сообщению источников РБК, сначала вертолет выстрелил ракетой "воздух-земля" в сторону зрителей, а потом, при посадке, частично разрушил складское помещение на аэродроме Пушкин:

"Первый незапланированный выстрел произошел в 14:00 по мск: экипаж Ка-52 - подполковник Смахтин А.В. и старший лейтенант Волчков А.С. - выполнил взлет с аэродрома Пушкин и совершил перелет на полигон Лужский. В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-8. После этого старший лейтенант Волчков получил команду прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. Из-за незапланированного пуска ракет три человека получили ранения. Минобороны подтвердило, что вертолет Ка-52 выполнил случайный пуск ракеты, но это «произошло в другой период времени». Сообщения о раненых людях при инциденте в ведомстве назвали «глупостью».

Второй инцидент с Ка-52 произошел в 17:12 по мск - уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу, рассказал источник РБК, близкий к Минобороны. По его словам, когда Смахтин и Волчков, заглушив двигатель, покинули вертолет, провести послеполетный техосмотр прибыли два технических специалиста. Первый проверял вертолет на предмет повреждений, второй занимался техническим обслуживанием вооружения, пояснил собеседник РБК.

«Он развернул вертолет таким образом, чтобы орудие было направлено в безопасном направлении, а после снял кожух, за которым находится пушка. Затем он начал проводить все стандартные процедуры, которые обычно проводятся в рамках техники безопасности после каждого полета», - рассказал источник РБК, близкий к Минобороны. Второй техник должен был открыть затвор, а затем произвести контрольный спуск, чтобы убедиться в отсутствии снаряда в канале ствола, объяснил собеседник РБК. Однако, по его словам, техник забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. «Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы просто упал рядом с машиной, а тут он остался в стволе. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение», - заключил он.

Второй выстрел произошел не неуправляемой авиационной ракетой, как в первый раз, а 30-миллиметровым снарядом, отметил собеседник РБК. Из-за выстрела одна стена склада была частично разрушена, никто не пострадал, сообщил он. Бывший военный летчик Борис Барсуков сказал РБК, что в ЧП с выстрелом по складскому помещению, скорее всего, виноваты технические специалисты, проводившие послеполетный досмотр вертолета", пишет РБК.

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