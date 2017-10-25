Подросток совершил жестокое убийство в Приморье

Фигурант дела предстанет перед судом

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В Спасске-Дальнем завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня, совершившего жестокое убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление было совершено поздно вечером 18 июля 2017 года в коридоре общежития. Между молодым человеком и 45-летнем пострадавшим произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний нанес последнему удары ножом в область грудной клетки. Затем несколько раз ударил пострадавшего руками по голове. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд дял дальнейшего рассмотрения.