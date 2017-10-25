В Приморье появится новых хутор староверов

Андрей Тарасенко обещал помочь переселенцам из Боливии

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В ходе рабочей поездки в Дальнереченский район врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился со староверами, которые приехали в Приморье из Боливии два года назад и сейчас живут в селе Любитовка Дальнереченского района. Во встрече приняли участие и представитель Агентства по развитию человеческого капитала по делам старообрядцев Федор Крониковский и и.о. главы администрации Дальнереченского района Виктор Дернов., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации

По словам руководителя общины старообрядцев Дальнереченского района Иосифа Реутова, сейчас в селе Любитовка живут восемь семей староверов с детьми. Все дети ходят в местную школу, а взрослые трудятся на земле, которая была им передана на безвозмездной основе в собственность от администрации Дальнереченского района.

«В этом году засеяли почти 400 гектаров соей, удобрения не используем и урожай хороший, соя поднялась. Сейчас уже заканчиваем уборку, работаем круглосуточно», – рассказал сын руководителя общины Венедикт Реутов.

В ходе рабочей встречи староверы попросили врио губернатора помочь им в решении нескольких вопросов – покупке сельхозтехники в лизинг и обустройстве отдельного хутора в районе села Любитовка.

«Урожай в этом году хороший, будем строить ангар, но так как убираем урожай в сезон, и днем, и ночью, не хотим создавать неудобства для местных жителей, а переселиться на отдельный хутор. Уже подобрали два участка, просим помочь с отсыпкой дороги и провести электроснабжение», – обратились они.

Андрей Тарасенко сообщил, что сейчас Администрацией края уже прорабатывается вопрос приобретения в лизинг тракторов в Республике Беларусь.

«В остальном тоже поможем», – отметил врио Губернатора.

Отметим, более 70 староверов – переселенцев из Боливии – уже восемь лет живут также в селе Дерсу Пожарского района Приморья.