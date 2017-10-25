В Приморье из огня спасли мужчину 17:10, 25 октября В Приморье из огня спасли мужчину
США: Взгляд российского журналиста 16:40, 25 октября США: Взгляд российского журналиста
Прокурор Приморья выступил с разгромной речью перед депутатами 16:09, 25 октября Прокурор Приморья выступил с разгромной речью перед депутатами
Новостная лента
Октябрь, 25 среда
17:29
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
17:29
Защита Игоря Пушкарева обжалует решение суда Эксклюзив
17:29
Андрей Тарасенко вошел в тройку самых сексуальных губернаторов России
17:22
Приморцам расскажут всё о биткойнах
17:12
Выставка «Театральная» приглашает театралов и поклонников живописи окунуться в атмосферу премьеры Фото
17:10
В Приморье из огня спасли мужчину
17:07
Освобожден бывший тренер «Спартак-Приморье»
17:00
Конструкцию Ка-52 могут изменить из-за выстрелов по людям и складу на учениях Видео
16:47
За сутки в Приморье потушили 15 пожаров
16:40
США: Взгляд российского журналиста
16:35
В Приморье появится новых хутор староверов
16:21
Глава Минэкономразвития раскритиковал инициативу по валютным ограничениям
16:09
В Приморье продолжают корректировать закон о ДНД
16:09
Прокурор Приморья выступил с разгромной речью перед депутатами
15:59
Уссурийцы остались без света из-за пожара на элетроподстанции Видео
15:56
Владимир Путин: Россия уходит от службы по призыву
15:44
Сбытчица героина отправилась в колонию в Приморье
15:31
В Приморье появился закон о приграничном сотрудничестве
15:16
В Приморье изменили Избирательный кодекс
15:04
Медведев поддержал еще один способ экономии для россиян - на ЖКУ
14:50
Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля
14:38
Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению Видео
14:30
В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост Фото
13:54
Подведены итоги экологического сезона 2017 года во Владивостоке Фото
13:50
Подготовка Международного форума «Природа без границ» выходит на финишную прямую
13:50
Прием граждан по пенсионным вопросам пройдет в приемной Президента РФ в Приморском крае
13:41
Приморские депутаты позаботились о реабилитации заключенных
13:28
Что актуально для врио губернатора Приморья? Видео
13:28
«Деловая среда» представила первую Всероссийскую образовательную платформу знаний и сервисов для бизнеса
13:18
Рынок пассажирских перевозок Владивостока: частники или муниципальный транспорт?​
13:07
Подросток совершил жестокое преступление в Приморье
12:56
Ученые ищут леопардов на трассе Владивосток – Хабаровск
12:43
Известный блогер назвал Владивосток адским местом
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4222 (161) от 25 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожане выступают за скверы и парки
Приморье заводы не сдает
Почему ежик клубочком? Он на вас обиделся
Хочешь идти в ногу со временем? Догоняй «Пуск» на Русском
За двухтысячный «Владивосток» просят на 500 рэ больше
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В Приморье появится новых хутор староверов

Андрей Тарасенко обещал помочь переселенцам из Боливии
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В ходе рабочей поездки в Дальнереченский район врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился со староверами, которые приехали в Приморье из Боливии два года назад и сейчас живут в селе Любитовка Дальнереченского района. Во встрече приняли участие и представитель Агентства по развитию человеческого капитала по делам старообрядцев Федор Крониковский и и.о. главы администрации Дальнереченского района Виктор Дернов., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации

По словам руководителя общины старообрядцев Дальнереченского района Иосифа Реутова, сейчас в селе Любитовка живут восемь семей староверов с детьми. Все дети ходят в местную школу, а взрослые трудятся на земле, которая была им передана на безвозмездной основе в собственность от администрации Дальнереченского района.

«В этом году засеяли почти 400 гектаров соей, удобрения не используем и урожай хороший, соя поднялась. Сейчас уже заканчиваем уборку, работаем круглосуточно», – рассказал сын руководителя общины Венедикт Реутов.

В ходе рабочей встречи староверы попросили врио губернатора помочь им в решении нескольких вопросов – покупке сельхозтехники в лизинг и обустройстве отдельного хутора в районе села Любитовка.

«Урожай в этом году хороший, будем строить ангар, но так как убираем урожай в сезон, и днем, и ночью, не хотим создавать неудобства для местных жителей, а переселиться на отдельный хутор. Уже подобрали два участка, просим помочь с отсыпкой дороги и провести электроснабжение», – обратились они.

Андрей Тарасенко сообщил, что сейчас Администрацией края уже прорабатывается вопрос приобретения в лизинг тракторов в Республике Беларусь.

«В остальном тоже поможем», – отметил врио Губернатора.

Отметим, более 70 староверов – переселенцев из Боливии – уже восемь лет живут также в селе Дерсу Пожарского района Приморья.

Похожие новости
В Приморье продолжают корректировать закон о ДНД
16:09, 25 октября 2017 В Приморье продолжают корректировать закон о ДНД

У дружинников появятся краевой и муниципальные штабы

В Приморье изменили Избирательный кодекс
15:16, 25 октября 2017 В Приморье изменили Избирательный кодекс

Изменения внесены в интересах инвалидов

Медведев поддержал еще один способ экономии для россиян - на ЖКУ
15:04, 25 октября 2017 Медведев поддержал еще один способ экономии для россиян - на ЖКУ

Этот вариант способен серьезно ударить по доходам управляющих компаний

Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля
14:50, 25 октября 2017 Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля

Этот показатель выше прожиточного минимума в текущем году на 2,1%

Подведены итоги экологического сезона 2017 года во Владивостоке
13:54, 25 октября 2017 Подведены итоги экологического сезона 2017 года во Владивостоке

По итогам четырех акций было собрано 28702 кг мусора

Подготовка Международного форума «Природа без границ» выходит на финишную прямую
13:50, 25 октября 2017 Подготовка Международного форума «Природа без границ» выходит на финишную прямую

Зарегистрировалось более 500 участников

Прием граждан по пенсионным вопросам пройдет в приемной Президента РФ в Приморском крае
13:50, 25 октября 2017 Прием граждан по пенсионным вопросам пройдет в приемной Президента РФ в Приморском крае

Записаться на прием можно по телефону