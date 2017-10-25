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Общество

В Приморье продолжают корректировать закон о ДНД

У дружинников появятся краевой и муниципальные штабы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В Приморье будет создан краевой штаб по координации деятельности народных дружин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли поправки в закон «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского края».

В целях взаимодействия народных дружин, которые работают в муниципалитетах региона, создается Приморский краевой штаб по координации деятельности этих дружин. Краевой штаб будет обеспечивать взаимодействие с государственными органами, в том числе с полицией, другими правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации и штабами ДНД в муниципальных образованиях края. Также краевой штаб будет разрабатывать предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности народных дружин, а также по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений. В состав краевого штаба войдут представители органов государственной власти Приморского края, а также правоохранительных органов и органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных дружин, общественных объединений, казачьих обществ.

Кроме того, в Приморье создаются муниципальные штабы ДНД. Они будут заниматься взаимодействием и координацией деятельности народных дружин в муниципальных образованиях края.

«Сегодня в развитии народных дружин есть положительная динамика, - сказал председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. – Народные дружины сегодня работают во многих муниципалитетах Приморья. Если будут созданы штабы ДНД, то дружинники смогут спланировать свои действия, координировать их. Это позволит улучшить охрану правопорядка в нашем крае».

На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано около 100 народных дружин численностью свыше 1500 человек. Народные дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка на улицах и в общественных местах. Наиболее широко используется практика привлечения дружинников к участию в соблюдении правопорядка совместно с сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции. Также дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка совместно с патрульно-постовой службой полиции. В рамках профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения дружинники привлекаются для проведения разъяснительной работы с автомобилистами. Управление МВД России по Приморскому краю отмечает положительные примеры совместной деятельности в Дальнегорске, Фокино, Михайловском, Пожарском, Хорольском и Хасанском районах.

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