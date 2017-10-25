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Политика и экономика

В Приморье появился закон о приграничном сотрудничестве

Эти вопросы будут регламентированы и приведены в порядок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли закон «Об отдельных вопросах в сфере приграничного сотрудничества Приморского края и муниципальных образований Приморского края», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Закон определяет полномочия законодательной власти, органов исполнительной власти в сфере приграничного сотрудничества и муниципальных образований Приморского края, а также устанавливает порядок регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципалитетов.

В частности, к полномочиям Законодательного Собрания относятся: законодательное регулирование в сфере приграничного сотрудничества и муниципальных образований Приморского края, проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями государственно-территориальных, административно-территориальных и муниципальных образований сопредельных государств, а также с согласия правительства России с органами государственной власти сопредельных государств.

«Закон о приграничном сотрудничестве в Приморье необходим, - считает председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. – Если раньше каждый глава поселения мог поехать на сопредельную территорию и заключить соглашение, которое не входило в их компетенцию и, соответственно, не выполнялось, то сейчас в законе этот вопрос урегулирован. В нем четко обозначено, кто имеет право заключить соглашение, кто – меморандум, каким должно быть приграничное сотрудничество, кто эту деятельность контролирует и так далее. Таким образом, вопросы приграничного сотрудничества будут регламентированы и приведены в порядок».

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