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Общество

Поведение иностранных студентов ДВФУ возмутило приморцев

Учащиеся из Индии устроили настоящую «свалку» в общежитии
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Жители Владивостока крайне возмущены поведением иностранных студентов в одном из общежитий кампуса ДВФУ, сообщает РИА VladNews.

В социальной сети появились фотографии, на которых изображена комната студентов ДВФУ из Индии. Разбросанные повсюду остатки от сублимированной лапши, крошки, пустые пачки от продуктов быстрого питания. В комнате практически не осталось и пустого места.

Многих пользователей социальных сетей возмутил факт того, что мусор разбросан по всей комнате, а мусорное ведро у иностранцев при этом стоит пустое.

Автор опубликованного поста сообщил, что иностранные студенты на территории ДВФУ считаются «неприкасаемыми», поэтому данная проблема никак не решается.

Стоит отметить, что общежития на кампусе ДВФУ имеют статус «отель». Поэтому два раза в неделю в комнату приходит сотрудник клининговой службы для уборки. Однако в данном случае уборщица может только пропылесосить свободные участки комнаты.

Также в комнатах общежитий кампуса ДВФУ запрещено использование плиток. Для этого есть специальная кухня в каждом гостиничном корпусе. Обошло иностранцев и это правило, что также возмутило пользователей социальных сетей.

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