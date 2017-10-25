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Общество

Подведены итоги экологического сезона 2017 года во Владивостоке

По итогам четырех акций было собрано 28702 кг мусора
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 24 октября, во вторник, в КК «Андеграунд» (ВГУЭС) состоялось «ЭкоШоу-2017». На празднике были подведены итоги мероприятий, которые проводились согласно муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Владивостока». Корреспондент РИА VladNews посетил это красочное событие.

2017 Год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. Владивосток не стал исключением. в 2017 году были проведены 4 акции по санитарной очистке территории города «Чистый город – отличное настроение!», 80 экологических уроков на темы «Отходы – сырье третьего тысячелетия!» и «Долой полиэтиленовые пакеты!», 4 экологические игры «Мир вокруг нас», 4 турнира «Что? Где? Когда?», конкурсы творческих работ, 20 тематических экскурсий, 4 акции по раздельному сбору отдельных видов отходов на территории города под названием «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!», а также Молодежная тематическая конференция «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд!», Экологический праздник «Всемирный день охраны окружающей среды».

В фойе была организована выставка работ конкурса поделок с использованием отходных материалов «Вторая жизнь отходов», на стенде висели плакаты конкурса экологического плаката и фотографий мероприятий 2017 года.

В номинации «Креативчик» в возрастной группе от 6 до 12 лет победили:

3 место – Азьмука Кристина, 8 лет – МБОУ СОШ №21

2 место – Курочкин Артем, 10 лет – МБОУ СОШ №52

1 место - Савенко Полина, 10 лет – МБОУ ДОД «Центр «Подросток»

В номинации «Мастер Самоделкин» в возрастной группе от 6 до 12 лет призерами стали:

3 место – Лысенко Сергей, 8 лет – МБОУ СОШ №52

2 место – Суздальцева Елизавета, 12 лет – МБОУ СОШ №77

1 место – Кунаева Екатерина, 7 лет – МБОУ СОШ №52

В номинации конкурс Экологического плаката со слоганом «Владивосток – мой город!» в возрастной группе от 11 до 21 года лучшими стали:

3 место – Печурина Виктория, 12 лет – ГИМНАЗИЯ №2

2 место – Микшевич Вероника, 11 лет – МБОУ СОШ №52

1 место – Коротина Анастасия,16 лет – МБОУ СОШ №47

Бурными аплодисментами встречали юных моделей конкурса костюмов из отходных материалов «Мусорная мода». Полиэтиленовые пакеты разных цветов, канцелярские скрепки, бумажные салфетки, картонные коробки, визитки, ценники, чайные пакетики, пробки, обёрточная цветочная упаковка, газеты, пластиковые стаканчики – вот неполный список материалов, из которых изготовлены костюмы.

В номинации «Мусорная мода» в возрастной категории от 6 до 14 лет победителями стали:

3 место – Гуцалюк Эльвира – МБОУ СОШ №47

2 место – коллекция школы № 61 «по дорогам сказок» (Исаева Кира, Решетарь Софья, Цомина Алена, Гусейнов Беджан, Пухов Глеб)

1 место – коллекция гимнации №2 (Лосева Анастасия, Лосева Екатерина, Старков Алексей, Ласарева Ангелина, Примушко Евгения)

В номинации «Мусорная мода» в возрастной категории от 15 до 21 года стали призерами:

3 место - Журавлев Федор – МБОУ СОШ №23

2 место – Кононович Валентина – МБОУ СОШ №47

1 место – Марченко Екатерина – МБОУ СОШ №77

В 2017 году в экологических мероприятиях было задействовано более 50 образовательных учреждений города, всего приняло участие около 11500 школьников и студентов ВУЗов города Владивостока. Конкурсанты представили на суд компетентного жюри свои работы на различные экологические темы, в которых обсудили современную экологическую ситуацию, перспективы решения актуальных экологических проблем, рациональное обращение с отходами и использование природных ресурсов. Конференция предоставила всем участникам широкие возможности для обмена знаниями и практическим опытом в области решения актуальных экологических проблем.

Победители конференции «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – Новый взгляд!»

Среди школьников города Владивостока

3 место– Некрасова Дарья, 17 лет – гимназия-колледж ДВФУ

2 место– Максименко Дарья, 15 лет – МБОУ СОШ №22

1 место– Храмов Денис, 17 лет – МБОУ СОШ №22

Дарья Максименко поделилась, что именно беспокойство за будущее нашего города и края привело её к участию в экологической конференции. На ней она поделилась итогами реализации программы по селективному сбору и утилизации мусора в нашем городе, на примере Ленинского района.

Среди студентов города Владивостока

3 место– Сероус Максим, 20 лет – МГУ им. Невельского

2 место– Попова Александра, 22 года - ДВФУ

1 место– Кушнир Евгений, 23 года - ДВФУ

По итогам четырех акций было собрано 28702 кг мусора. Из них 28029 кг. макулатуры; 532 кг. пластика; 142 кг. батареек. Все они переданы на переработку.

По итогам первой осенней акции «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело» призерами стали:

3 место– МБОУ СОШ №47

2 место– МБОУ СОШ №52

1 место– МБОУ СОШ №22

Имена победителей второй осенней акции «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!»:

3 место– МБОУ СОШ №9

2 место– МБОУ СОШ №58

1 место– МБОУ СОШ №73

За ПОБЕДУ в экологических играх «Мир вокруг нас», в акциях по раздельному сбору отдельных видов отходов на территории города «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!», в конкурсах творческих работ, а также за активное участие во всех мероприятиях экологического просвещения и образования населения города Владивостока ценным подарком – подарочным сертификатом на приобретение бытовой техники номиналом 65 000 рублей, наградили лучший экологический коллектив 2017 года – школу №52 города Владивостока!

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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