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Актуальный комментарий

Владимир Путин: Россия уходит от службы по призыву

Тогда вопрос альтернативной службы станет вообще неактуален
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами национальной сборной WorldSkills Russia рассказал о перспективах службы в армии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".

Ребята спросили, можно ли сделать альтернативную службу для того, чтобы там тренировалось новое поколение спортсменов-чемпионов, параллельно отдавая долг родине.

Президент сказал, что планируется "развивать то, что начало Минобороны" - научные роты. "А сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения, - добавил Путин. - Они смогут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки".

Глава государства считает, что нужно внимательно посмотреть, как это можно реализовать на практике, ведь готового рецепта нет.

В перспективе этой проблемы не будет: от службы по призыву страна постепенно уходит, сказал президент. Он отметил, что это происходит медленнее, чем планировалось, в связи с бюджетными ограничениями. "Но, все равно, делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален", - подчеркнул Путин.

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