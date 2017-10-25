В Приморье продолжают изменять законы под нужды инвалидов

Внесены поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае»

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

По мнению разработчиков закона, перевозчики должны обеспечить доступность транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на воздушном, водном, железнодорожном и автомобильном транспорте межмуниципального сообщения.

«Закон, безусловно, нужный, - сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко. – Решение задачи по предоставлению инвалидам максимальной транспортной доступности довольно не простое, но этим необходимо заниматься. Необходимо разработать практический план решения вопроса с транспортной доступностью маломобильных групп населения, и планомерно его реализовывать».