Что актуально для врио губернатора Приморья? 13:28, 25 октября Что актуально для врио губернатора Приморья? (Видео)
Рынок пассажирских перевозок Владивостока: частники или муниципальный транспорт?​ 13:18, 25 октября Рынок пассажирских перевозок Владивостока: частники или муниципальный транспорт?​
Подросток совершил жестокое убийство в Приморье 13:07, 25 октября Подросток совершил жестокое убийство в Приморье
Новостная лента
Октябрь, 25 среда
14:27
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
14:27
Андрей Тарасенко вошел в тройку самых сексуальных губернаторов России
13:54
Подведены итоги экологического сезона 2017 года во Владивостоке Фото
13:50
Подготовка Международного форума «Природа без границ» выходит на финишную прямую
13:50
Прием граждан по пенсионным вопросам пройдет в приемной Президента РФ в Приморском крае
13:41
Приморские депутаты позаботились о реабилитации заключенных
13:28
Что актуально для врио губернатора Приморья? Видео
13:28
«Деловая среда» представила первую Всероссийскую образовательную платформу знаний и сервисов для бизнеса
13:18
Рынок пассажирских перевозок Владивостока: частники или муниципальный транспорт?​
13:07
Подросток совершил жестокое убийство в Приморье
12:56
Ученые ищут леопардов на трассе Владивосток – Хабаровск
12:43
Известный блогер назвал Владивосток адским местом
12:29
Поведение иностранных студентов ДВФУ возмутило приморцев Фото
12:16
В Приморье продолжают изменять законы под нужды инвалидов
12:02
Житель Владивостока попал под «статью» за пьяную езду
11:39
В России снова запретили «боярышники» и «пушистики»
11:27
«Папе» приморского театра Горького - 70
11:16
«Быть в плюсе»: «Ростелеком» предлагает приморскому бизнесу выгодные пакеты услуг
11:14
Минстрой: Средняя цена жилья в Приморье - почти 50 тысяч рублей за «квадрат» Фото
11:02
Приморские депутаты обсудят повышение прожиточного минимума для пенсионеров
10:50
Неизвестный вырвал сумку у женщины во Владивостоке
10:37
Школьница погибла в Приморье, надышавшись газа
10:23
Судьбу Владивостокского цирка решат в Москве
10:10
Домушника задержали во Владивостоке
09:58
Рубль перестал реагировать на укрепление доллара
09:42
Кишечную палочку, антибиотики и крупинки металла нашли в продуктах в Приморье
09:30
Лариса Белоброва: Я играю про любовь или ее отсутствие Фото
09:18
В Приморье начали вводить карантины в детсадах из-за болезней
09:06
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:03
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием
08:57
Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 октября Адреса
08:50
Массовое отключение от водоснабжения ожидается во Владивостоке сегодня, 25 октября Адреса
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4222 (161) от 25 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожане выступают за скверы и парки
Приморье заводы не сдает
Почему ежик клубочком? Он на вас обиделся
Хочешь идти в ногу со временем? Догоняй «Пуск» на Русском
За двухтысячный «Владивосток» просят на 500 рэ больше
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Приморские депутаты позаботились о реабилитации заключенных

Такая деятельность станет поддерживаться государством
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Деятельность по реабилитации бывших заключенных станет основанием для господдержки. Приморские законодатели внесли соответствующее дополнение в краевой закон края "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, документ предусматривает основание для государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

Для Приморья актуальной является проблема высокого уровня рецидивной преступности среди ранее осужденных лиц, в том числе и за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

По информации Главного управления ФСИН России по Приморскому краю, основная категория осужденных, совершающих повторные преступления, - малоимущие граждане, часто с запущенными формами заболеваний, в том числе алкоголизмом и наркоманией. Так, в 2016 году из числа лиц, совершивших наркопреступления, 70 процентов ранее совершали преступления (всего выявлено 2 581 лицо, из них 1 824 человека ранее совершали преступления, 1 933 человека являются наркопотребителями).

При этом около 70 процентов повторных преступлений приходится на первый год после освобождения из мест лишения свободы, что связано с проблемами ресоциализации этой категории граждан. Однако в связи с тем, что на момент отбытия наказания и на момент освобождения осужденные не являются наркопотребителями, социально ориентированные НКО, осуществляющие деятельность в области ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в настоящее время не могут претендовать на получение поддержки.

Принятие законопроекта позволит оказывать таким организация финансовую поддержку рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае" на 2014-2020 годы госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".

Похожие новости
«Деловая среда» представила первую Всероссийскую образовательную платформу знаний и сервисов для бизнеса
13:28, 25 октября 2017 «Деловая среда» представила первую Всероссийскую образовательную платформу знаний и сервисов для бизнеса

Платформа агрегирует сервисы для предпринимателей: CRM-системы, финансовые продукты, инструменты для ведения бизнеса в интернете.

Ученые ищут леопардов на трассе Владивосток – Хабаровск
12:56, 25 октября 2017 Ученые ищут леопардов на трассе Владивосток – Хабаровск

Актуальным вопросом остается сохранность установленного в местных лесах оборудования

Поведение иностранных студентов ДВФУ возмутило приморцев
12:29, 25 октября 2017 Поведение иностранных студентов ДВФУ возмутило приморцев

Учащиеся из Индии устроили настоящую «свалку» в общежитии

В Приморье продолжают изменять законы под нужды инвалидов
12:16, 25 октября 2017 В Приморье продолжают изменять законы под нужды инвалидов

Внесены поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае»

Андрей Тарасенко вошел в тройку самых сексуальных губернаторов России
11:50, 25 октября 2017 Андрей Тарасенко вошел в тройку самых сексуальных губернаторов России

В Telegram завершилось голосование

В России снова запретили «боярышники» и «пушистики»
11:39, 25 октября 2017 В России снова запретили «боярышники» и «пушистики»

Роспотребнадзор восстановил запрет на опасную торговлю - на полгода

«Быть в плюсе»: «Ростелеком» предлагает приморскому бизнесу выгодные пакеты услуг
11:16, 25 октября 2017 «Быть в плюсе»: «Ростелеком» предлагает приморскому бизнесу выгодные пакеты услуг

В зависимости от пакета скидка может достигать 50 %