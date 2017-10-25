Приморские депутаты позаботились о реабилитации заключенных

Такая деятельность станет поддерживаться государством

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Деятельность по реабилитации бывших заключенных станет основанием для господдержки. Приморские законодатели внесли соответствующее дополнение в краевой закон края "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, документ предусматривает основание для государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

Для Приморья актуальной является проблема высокого уровня рецидивной преступности среди ранее осужденных лиц, в том числе и за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

По информации Главного управления ФСИН России по Приморскому краю, основная категория осужденных, совершающих повторные преступления, - малоимущие граждане, часто с запущенными формами заболеваний, в том числе алкоголизмом и наркоманией. Так, в 2016 году из числа лиц, совершивших наркопреступления, 70 процентов ранее совершали преступления (всего выявлено 2 581 лицо, из них 1 824 человека ранее совершали преступления, 1 933 человека являются наркопотребителями).

При этом около 70 процентов повторных преступлений приходится на первый год после освобождения из мест лишения свободы, что связано с проблемами ресоциализации этой категории граждан. Однако в связи с тем, что на момент отбытия наказания и на момент освобождения осужденные не являются наркопотребителями, социально ориентированные НКО, осуществляющие деятельность в области ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в настоящее время не могут претендовать на получение поддержки.

Принятие законопроекта позволит оказывать таким организация финансовую поддержку рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае" на 2014-2020 годы госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".