Глава Минэкономразвития раскритиковал инициативу по валютным ограничениям

Ранее такой вариант мер реагирования предложил глава Минфина

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступил против предложения главы Минфина Антона Силуанова о валютных ограничениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Ведомости". Он назвал предложенные меры неактуальными, заявив, что Россия обошлась без подобного даже в кризисные времена.

Ранее министр финансов доложил премьеру Дмитрию Медведеву «о мерах по модернизации валютного контроля». Силуанов признал, что нужно либерализовать валютное законодательство, но взамен он просит дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения. Среди них: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

«С того момента, как мы отказались от любых ограничений по капитальным операциям, у нас было два серьезных кризиса: это и 2008–2009 гг., и 2014–2015 гг. В эти сложные моменты для финансового рынка, в моменты очень высокой волатильности, ни правительство, ни Центральный банк даже не задумывались о том, что можно ввести какие-то капитальные ограничения», – прокомментировал Орешкин. По словам министра, в стране правильная макроэкономическая политика и правильно выстроенные институты, которые защищают стабильность финрынка: «И никаких вот таких уловок здесь не нужно».