Ученые ищут леопардов на трассе Владивосток – Хабаровск

Актуальным вопросом остается сохранность установленного в местных лесах оборудования

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Масштабная сеть автоматических камер создается на участке федеральной трассы А370 «Уссури» для исследования потенциальной миграции дальневосточных леопардов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Цель исследования – определить места и периодичность переходов животных через автомобильную дорогу. Главное шоссе региона является основным препятствием для расселения растущей популяции леопарда на восток. Основная часть ареала редчайшей кошки находится под охраной в национальном парке «Земля леопарда», к западу от трассы. Однако здесь, констатируют ученые, численность леопардов приближается к максимальному пределу, поэтому они возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями.

Главным инструментом в руках московских специалистов станут специальные фотоловушки, которые будут установлены в лесах вдоль трассы между Уссурийском и Владивостоком. Следить за потенциальной пятнистой миграцией на восток будут 100 автоматических камер, способные зафиксировать здесь не только леопардов, но и других животных. Ученые заранее определили места, в которых появление скрытных лесных обитателей наиболее вероятно, поэтому расположение сети фотоловушек считается оптимальным.

«Известны случаи, когда леопарды подходили к трассе с запада, со стороны национального парка, однако только длительное и комплексное исследование способно достоверно подтвердить факты переходов животных через дорогу, – подчеркнул Сергей Найденко, д.б.н., заместитель директора ИПЭЭ РАН, член научно-технического совета «Земли леопарда». – В случае обнаружения леопардов к востоку от шоссе возможно создание здесь специального зеленого коридора, который позволит обезопасить пути миграции».

Актуальным вопросом остается сохранность установленного в местных лесах оборудования, ведь в отличие от национального парка или заповедника данная территория не является охраняемой. Чтобы обезопасить бесценные данные, получаемые фотоловушками, все камеры защищены антивандальными чехлами из жесткого металла. Кроме того, исправность устройств периодически будут проверять сотрудники «Земли леопарда», а также их коллеги из соседнего Уссурийского заповедника.

«На юго-западе Приморья, в национальном парке, леопарды чувствуют себя замечательно, здесь они в полной безопасности, – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Популяция остается стабильной, регулярно фиксируются новые взрослые особи и котята. Однако каждая территория имеет свой предел, и соотношение численности хищников и их кормовой базы в национальном парке уже близко к оптимальному. Поэтому сегодня нам очень важно знать, есть ли у дальневосточного леопарда возможность самостоятельного расселения на территории России».

Еще 100 лет назад леопарды обитали сразу в нескольких районах южного Приморья. Из-за активного уничтожения лесов, развития инфраструктуры и браконьерской охоты с середины XIX века в России ареал этих диких кошек сократился в 15-20 раз. Едва уцелевшие звери нашли прибежище на узкой приграничной полосе, где позже и появился национальный парк «Земля леопарда».

Сейчас в бывшем ареале леопардов расположены и другие охраняемые территории – Уссурийский и Лазовский заповедники. Но вернуться на историческую родину самостоятельно звери пока не могут из-за большого количества препятствий. Предполагается, что дорогу в будущее редким кошкам смогут открыть экодуки – специальные «зеленые» переходы над шоссе. Они позволят диким животным безопасно преодолевать созданную человеком преграду и снизить вероятность их появления на самой трассе.

Ученые уже приступили к развертыванию сети фотоловушек. Получение первых результатов исследования ожидается весной 2018 года.