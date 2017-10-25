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Культура

«Папе» приморского театра Горького-70

Юбилей отмечает и сам театр
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 октября, свой 70-летний юбилей отмечает художественный руководитель Приморского Академического краевого драматического театра имени Максима Горького, Народный артист РФ и Почётный житель Владивостока Ефим Звеняцкий, сообщает РИА VladNews.

Ефим Звеняцкий родился 25 октября 1947 года в городе Амурзет Хабаровского края. В 1969 году окончил Дальневосточный педагогический институт искусств по специальности "актер драматического театра и кино", а в 1979 году - ГИТИС имени Луначарского по специальности "режиссер-постановщик". После завершения обучения в первом вузе почетный житель Владивостока работал артистом Приморского краевого драматического театра, а получив второе образование, стал главным режиссером драматического театра города Комсомольска-на-Амуре.

С 1984 года Ефим Звеняцкий является художественным руководителем и главным режиссером театра имени Горького.

Режиссер уже с самого утра получает поздравления с юбилеем. Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик перед началом октябрьской сессии краевого парламента, которая проходит сегодня, лично поздравил Ефима Звеняцкого и вручил ему букет.

Стоит отметить, что юбилей режиссёра совпал с юбилеем театра имени Горького, которому в этом году исполняется 85 лет. Поэтому текущую неделю в театре назвали "юбилейной", в рамках которой пройдут научно-практические конференции, выставки, творческие вечера и театральные постановки.

Свой творческий вечер проведет и Ефим Звеняцкий в четверг, 26 октября.

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