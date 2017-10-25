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«Быть в плюсе»: «Ростелеком» предлагает приморскому бизнесу выгодные пакеты услуг

В зависимости от пакета скидка может достигать 50 %
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

«Ростелеком» в Приморском крае предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса выгодные пакетные предложения «Быть в плюсе». Основным преимуществом пакетов является возможность пользоваться комплексом услуг с существенной скидкой, сообщает Ростелеком..

Пакеты включают безлимитный интернет и одну или несколько дополнительных услуг: «Виртуальная АТС», «Wi-Fi», «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение», «Мобильная связь». В зависимости от пакета скидка может достигать 50 %.

«Ростелеком» стремится предложить клиентам максимально эффективные сервисы.Новые пакетные предложения разработаны специально с учетом потребностей предприятий малого и среднего бизнеса. Это позволяет существенно экономить на самых распространенных среди бизнес-сектора услугах. Уникальность новых предложений состоит в том, что корпоративный клиент сам выбирает оптимальный пакет востребованных сегодня услуг, ориентируясь на конкретные задачи своего бизнеса», – рассказывает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Екатерина Галаган.

«Виртуальная АТС» – сервис с возможностью подключения многоканальных городских номеров и номеров 8-800-, с короткой внутренней нумерацией, а также набором полезных дополнительных функций: голосовые сценарии, переадресация, голосовая почта и др.

«Управляемый Wi-Fi» – организация гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ, с возможностью управлять настройками сетей доступа, размещать рекламную информацию и др.

«Интерактивное телевидение» – корпоративное телевидение с огромным выбором телеканалов и возможностью управлять эфиром. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе более 90 – в HD-формате.

«Видеонаблюдение» – сервис, который позволяет вести удаленный видеоконтроль с любой камеры на сайте или в мобильном приложении из любой точки мира, где есть доступ в интернет, при этом архивы видеозаписей и событий хранятся в облаке.

Мобильная связь – мобильная корпоративная связь с гибкими тарифными планами и удобными опциями.

Подключить пакеты смогут как новые корпоративные клиенты, так и пользователи, у которых есть одна или несколько услуг компании. Стоимость пакета зависит от выбранной скорости доступав интернет. «Ростелеком» предлагает на выбор четыре тарифа со скоростью от 10 до 100 Мбит/c.

Один клиент может приобрести не более пяти пакетов. Подключение доступно только по оптическим технологиям.

Узнать подробности подключения пакетов можно на сайте www.rt.ru или по единому телефону 8-800-200-3000, а также в центрах продаж и обслуживания корпоративных клиентов.

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