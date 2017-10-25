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Что актуально для врио губернатора Приморья?

На Общественном экспертном совете по транспортной политике вновь встал вопрос о строительстве ВКАД
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Наиболее актуальные вопросы, которые обсуждаются в преддверии принятия в первом чтении краевого бюджета на 2018 год, — это защита городов и сел от паводков и строительство альтернативной магистрали во Владивостоке. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко согласен с необходимостью строительства ВКАД — Владивостокской кольцевой автодороги, а также считает, что строительство дамб методом софинансирования оставит в прошлом ежегодное подтопление городов и сельхозугодий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Защита от наводнений стала темой встречи врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с краевыми законодателями. Несколько лет подряд Приморье страдает от ливней и разлива рек, стихия смывает мосты и дороги, люди лишаются жилья. Главной причиной беды являются массовые вырубки леса в верховьях рек и забитые мусором русла. Наиболее проблемные территории все также — Терней, Дальнереченск, Партизанск, Чугуевка, Ново-Михайловка, Спасск, Уссурийск. На встрече с депутатами руководитель региона сказал, что есть договорённость с федеральным центром, в частности, с Минприроды о направлении в Приморье средств на противопаводковые мероприятия.

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