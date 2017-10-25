Медведев поддержал еще один способ экономии для россиян - на ЖКУ

Этот вариант способен серьезно ударить по доходам управляющих компаний

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Дмитрий Медведев поддержал инициативу по изменению принципа оплаты коммунальных услуг - с исключением компаний-посредников. Об этом проекте премьер-министру рассказал зампредседателя правительства Дмитрий Козак, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Коммерсантъ". Так, предполагается, что граждане могут платить напрямую организациям-поставщикам, минуя управляющие компании, - что положительно скажется на суммах платежей для граждан, но отрицательно на доходах УК.

«Потому что в ряде случаев это звено (управляющая компания - прим.ред.) - излишнее абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры? Подготовьте окончательно к внесению на заседание правительства», - сказал Дмитрий Медведев.