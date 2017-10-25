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Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению

Доступная среда
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Работы по установке тротуарной тактильной плитки на улицах Владивостока подходят к концу. Тактильная плитка помогает сориентироваться в пространстве на сложных перекрестках и автобусных остановках людям со слабым зрением. В этом году работы по установке тактильной плитки ведутся в районе остановок общественного транспорта «Чайка», «Зои Космодемьянской», «Окатовая», а также на улицах Муравьева-Амурского, Верхнепортовой, Русской, Борисенко, Луговой, Казанской, Океанском проспекте и ряде других, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Остановка «Изумруд» в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению. Здесь установили тактильную плитку, которая поможет сориентироваться на этом сложном перекрестке слабовидящим жителям города. Проверили и оценили выполненные работы представители администрации города и руководитель регионального общества слепых.

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