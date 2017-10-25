Приморские депутаты обсудят повышение прожиточного минимума для пенсионеров

​25 октября на очередном заседании ЗС ПК парламентарии обсудят более 40 вопросов

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

25 октября на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты обсудят более 40 вопросов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Перед краевыми парламентариями выступит прокурор Приморского края Сергей Бессчасный. Он расскажет о работе органов государственной власти края, органов прокуратуры по обеспечению конституционной законности, защите прав и свобод граждан в целях повышения качества жизни приморцев.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик перед началом заседания отметил, что в повестке сегодняшнего заседания большой блок социальных вопросов:

«Одним из главных станет повышение прожиточного минимума пенсионера. Законопроектом предлагается установить его величину на 2018 год в размере 9151 рубль. Это выше общероссийского показателя, который в настоящее время составляет 8540 рублей. Помимо этого, в Приморье будет повышены нормативы на учебные расходы в детских садах и заработная плата воспитателей». - рассказал Александр Ролик.

Величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается ежегодно законом субъекта федерации на соответствующий финансовый год. Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2018 год в размере 9151 рубль, что на 184 рубля (или на 2,1 процента) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в размере 8967 рублей.

По информации департамента труда и социального развития, предполагаемая численность получателей-пенсионеров, имеющих право на социальную доплату к пенсии в 2018 году, составит 67 тысяч 676 человек, размер доплаты на одного получателя - 2430 рублей. Годовая потребность в средствах с учетом расходов по доставке (1,4 процента) составит 1,96 млрд рублей.

Учитывая опыт текущего года, когда 62 процента средств поступали из федерального бюджета, а из средств региона - 38 процентов, в проекте краевого бюджета на 2018 год на выплату региональной социальной доплаты к пенсии предусмотрено 749,4 млн рублей. Из федерального бюджета поступит 1,2 млрд рублей. «Мы должны стимулировать исполнительную власть к тому, чтобы она предпринимала все действия для того, чтобы получать средств больше из федерального бюджета, по всем программам, включая и эту. Нужно всеми силами стремиться к тому, чтобы жизнь в крае становилась лучше», - отметил депутат Константин Богданенко.

Депутаты также рассмотрят поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае», направленный на предоставление инвалидам максимальной транспортной доступности. И рассмотрят во втором и третьем чтении изменения в Закон «О государственной социальной помощи в Приморском крае».

Как отметил спикер краевого парламента, будет продолжена работа над законодательством по координации деятельности народных дружин. Для этого в профильный закон вносятся поправки, предусматривающие создание краевого координационного штаба а также муниципальных штабов ДНД. Помимо этого депутаты рассмотрят вопросы приграничного сотрудничества Приморского края и муниципальных образований.

Поправки в закон "О Законодательном Собрании Приморского края" расширят полномочия приморского парламента, в части запроса информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Порядок приглашения и выступления руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти на заседаниях Законодательного Собрания Приморского края с информацией о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в Приморском крае будет установлен Регламентом Законодательного Собрания Приморского края.

В повестке дня заседания Законодательного Собрания также законопроекты, предусматривающие внесение изменений в статью 3 Закона Приморского края «О публичных мероприятиях в Приморском крае», в статью 112 Закона Приморского края «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории приморского края», в статью 8 Закона Приморского края «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Приморского края», а также в Законы Приморского края «О референдуме Приморского края», «О местном референдуме в Приморском крае», в Избирательный кодекс Приморского края, «О государственной гражданской службе Приморского края», «О порядке пользования участками недр местного значения на территории Приморского края», «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края»

Помимо этого депутаты рассмотрят ряд законопроектов, затрагивающих вопросы деятельности индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентную систему. В частности, проект закона «О внесении изменений в закон Приморского края «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края» и «Об установлении в Приморском крае коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2018 год».