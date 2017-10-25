Пьяный наркоман задержан на вокзале в Приморье

У мужчины при себе был наркотик, готовый к употреблению

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В Приморском крае на станции Спасск-Дальний полицейскими был задержан пьяный гражданин; как оказалось, у задержанного жителя села Духовское при себе находился наркотик - около 2 граммов смеси табака и гашишного масла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции. Этот факт выяснился при личном досмотре в отделении полиции, куда задержанного доставили для составления протокола.

По факту незаконного хранения наркотического средства проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.