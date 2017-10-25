В России снова запретили «боярышники» и «пушистики»

Роспотребнадзор восстановил запрет на опасную торговлю - на полгода

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова утвердила постановление о запрете на продажу суррогатов алкоголя на полгода; документ зарегистрирован в Минюсте 19 октября, сообщает РИА VladNews. Контроль за исполнением постановления глава Роспотребнадзора оставила за собой. Как отмечается в документе, причина его принятия - "случаи массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами".

Срок действия постановления - 180 суток. Юрлицам и ИП запретили торговать "спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукцией, а также спиртосодержащей продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции".

Главам региональных управлений Роспотребнадзора постановлением рекомендовано "усилить контроль за оборотом стеклоомывающих жидкостей, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов".