Минстрой: Средняя цена жилья в Приморье - почти 50 тысяч рублей за «квадрат»

Регион, по расценкам министерства, находится на 6-м месте по дороговизне жилплощади

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Минстрой Российской Федерации утвердил официальные рыночные цены на жилье по регионам РФ на последний, IV квартал 2017 года; документ, подписанный и.о. министра Леонидом Ставицким, зарегистрирован в Минюсте 19 октября, сообщает РИА VladNews. Так, согласно этим расценкам, квадратный метр общей жилплощади в Приморье стоит 49 163 рубля, уступая Московской области (54 479 рублей), Москве (90 400), Санкт-Петербургу (62 228), Ненецкому АО (56 760) и Сахалину (58 275).

Эти цены утверждены для расчета размеров социальных выплат для всех граждан, которым такие выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств госбюджета.

При этом, стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке (83 254 рубля в новостройках и 83 133 во "вторичке") ставит краевой центр Приморья на 4-е место по России среди городов (после Москвы, Петербурга и Сочи), согласно данных портала Мир квартир. Таковы итоги III квартала текущего года, подведенные аналитиками портала к начале октября.



