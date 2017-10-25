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Житель Владивостока попал под «статью» за пьяную езду

Злоумышленник предстанет перед судом
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

29-летний житель Владивостока обвиняется в нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Во время расследования было установлено, что местный житель уже привлекался к административному наказанию с лишением права управлять транспортным средством за вождение в состоянии опьянения.

Так, повторно сев за руль автомобиля 2 июля 2017г., фигурант совершил столкновение с другим транспортным средством в районе дома Пальчевского,4.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД, обнаружив явные признаки алкогольного опьянения у нарушителя, направили его на медицинское освидетельствование. От прохождения освидетельствования водитель отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в мировой суд для рассмотрения по существу.

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