Сбытчица героина отправилась в колонию в Приморье 15:44, 25 октября Сбытчица героина отправилась в колонию в Приморье
Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля 14:50, 25 октября Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля
В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост 14:30, 25 октября В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 25 среда
15:58
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
15:58
Защита Игоря Пушкарева обжалует решение суда Эксклюзив
15:58
Андрей Тарасенко вошел в тройку самых сексуальных губернаторов России
15:56
Владимир Путин: Россия уходит от службы по призыву
15:44
Сбытчица героина отправилась в колонию в Приморье
15:31
В Приморье появился закон о приграничном сотрудничестве
15:16
В Приморье изменили Избирательный кодекс
15:04
Медведев поддержал еще один способ экономии для россиян - на ЖКУ
14:50
Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля
14:38
Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению Видео
14:30
В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост Фото
13:54
Подведены итоги экологического сезона 2017 года во Владивостоке Фото
13:50
Подготовка Международного форума «Природа без границ» выходит на финишную прямую
13:50
Прием граждан по пенсионным вопросам пройдет в приемной Президента РФ в Приморском крае
13:41
Приморские депутаты позаботились о реабилитации заключенных
13:28
Что актуально для врио губернатора Приморья? Видео
13:28
«Деловая среда» представила первую Всероссийскую образовательную платформу знаний и сервисов для бизнеса
13:18
Рынок пассажирских перевозок Владивостока: частники или муниципальный транспорт?​
13:07
Подросток совершил жестокое убийство в Приморье
12:56
Ученые ищут леопардов на трассе Владивосток – Хабаровск
12:43
Известный блогер назвал Владивосток адским местом
12:29
Поведение иностранных студентов ДВФУ возмутило приморцев Фото
12:16
В Приморье продолжают изменять законы под нужды инвалидов
12:02
Житель Владивостока попал под «статью» за пьяную езду
11:39
В России снова запретили «боярышники» и «пушистики»
11:27
«Папе» приморского театра Горького - 70
11:16
«Быть в плюсе»: «Ростелеком» предлагает приморскому бизнесу выгодные пакеты услуг
11:14
Минстрой: Средняя цена жилья в Приморье - почти 50 тысяч рублей за «квадрат» Фото
11:02
Приморские депутаты обсудят повышение прожиточного минимума для пенсионеров
10:50
Неизвестный вырвал сумку у женщины во Владивостоке
10:37
Школьница погибла в Приморье, надышавшись газа
10:23
Судьбу Владивостокского цирка решат в Москве
10:10
Домушника задержали во Владивостоке
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4222 (161) от 25 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожане выступают за скверы и парки
Приморье заводы не сдает
Почему ежик клубочком? Он на вас обиделся
Хочешь идти в ногу со временем? Догоняй «Пуск» на Русском
За двухтысячный «Владивосток» просят на 500 рэ больше
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Сбытчица героина отправилась в колонию в Приморье

Злоумышленница была задержана в мае 2017 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Жительница поселка Дунай, 1970 года рождения, осуждена за незаконный сбыт наркотического средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка дела в мае 2017 года продала за 2 тыс. рублей наркотическое средство - смесь, содержащую героин.

Потенциальным покупателем наркотика выступило лицо, действующее в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Следует отметить, что оперативно-розыскные мероприятия были инициированы в рамках проверки сведений о причастности данной гражданки к незаконному обороту наркотиков, полученных по телефону «доверия».

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима.

Похожие новости
В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост
14:30, 25 октября 2017 В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост

Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы

Подросток совершил жестокое убийство в Приморье
13:07, 25 октября 2017 Подросток совершил жестокое убийство в Приморье

Фигурант дела предстанет перед судом

Житель Владивостока попал под «статью» за пьяную езду
12:02, 25 октября 2017 Житель Владивостока попал под «статью» за пьяную езду

Злоумышленник предстанет перед судом

Неизвестный вырвал сумку у женщины во Владивостоке
10:50, 25 октября 2017 Неизвестный вырвал сумку у женщины во Владивостоке

По данному факту возбуждено уголовное дело

Школьница погибла в Приморье, надышавшись газа
10:37, 25 октября 2017 Школьница погибла в Приморье, надышавшись газа

По данному факту проводится проверка

Домушника задержали во Владивостоке
10:10, 25 октября 2017 Домушника задержали во Владивостоке

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Кишечную палочку, антибиотики и крупинки металла нашли в продуктах в Приморье
09:42, 25 октября 2017 Кишечную палочку, антибиотики и крупинки металла нашли в продуктах в Приморье

Забраковано 435 тонн продуктов питания и кормов