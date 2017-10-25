Сбытчица героина отправилась в колонию в Приморье

Злоумышленница была задержана в мае 2017 года

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Жительница поселка Дунай, 1970 года рождения, осуждена за незаконный сбыт наркотического средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка дела в мае 2017 года продала за 2 тыс. рублей наркотическое средство - смесь, содержащую героин.

Потенциальным покупателем наркотика выступило лицо, действующее в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Следует отметить, что оперативно-розыскные мероприятия были инициированы в рамках проверки сведений о причастности данной гражданки к незаконному обороту наркотиков, полученных по телефону «доверия».

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима.