Неизвестный вырвал сумку у женщины во Владивостоке

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 54-летней жительницы Владивостока, которая сообщила о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники, которые опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе улицы Карбышева злоумышленник, применив физическую силу, открыто похитил у потерпевшей сумку с личными вещами и деньгами.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 47-летнего местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет.

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