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Домушника задержали во Владивостоке

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил о краже. Заявитель рассказал, что из его частного дома, расположенного в районе улицы Камской, похищены личные вещи и газонокосилка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Установлено, что в ночное время злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, выставив оконное стекло. Подозреваемый похитил имущество на сумму более 8 тысяч рублей, после чего скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который дал признательные показания и сознался в еще одном аналогичном преступлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет. 

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