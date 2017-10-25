Домушника задержали во Владивостоке

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил о краже. Заявитель рассказал, что из его частного дома, расположенного в районе улицы Камской, похищены личные вещи и газонокосилка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.
Установлено, что в ночное время злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, выставив оконное стекло. Подозреваемый похитил имущество на сумму более 8 тысяч рублей, после чего скрылся.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который дал признательные показания и сознался в еще одном аналогичном преступлении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет.