Судьбу Владивостокского цирка решат в Москве 10:23, 25 октября Судьбу Владивостокского цирка решат в Москве
Домушника задержали во Владивостоке 10:10, 25 октября Домушника задержали во Владивостоке
Рубль перестал реагировать на укрепление доллара 09:58, 25 октября Рубль перестал реагировать на укрепление доллара
Новостная лента
Октябрь, 25 среда
10:23
Судьбу Владивостокского цирка решат в Москве
10:10
Домушника задержали во Владивостоке
09:58
Рубль перестал реагировать на укрепление доллара
09:42
Кишечную палочку, антибиотики и крупинки металла нашли в продуктах в Приморье
09:30
Лариса Белоброва: Я играю про любовь или ее отсутствие Фото
09:18
В Приморье начали вводить карантины в детсадах из-за болезней
09:06
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:03
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием
08:57
Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 октября Адреса
08:50
Массовое отключение от водоснабжения ожидается во Владивостоке сегодня, 25 октября Адреса
08:45
14 штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей выписано во Владивостоке в рамках акции «Чистый автобус»
08:44
Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°С
08:32
Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
08:20
На улице Володарского во Владивостоке отремонтировали систему ливневой канализации
08:06
Законы астрофизики обсудят в библиотеке «Бук» Владивостока
07:29
Гороскоп на 25 октября
06:32
Фестиваль технологического искусства «Пуск» пройдет во Владивостоке
05:16
Обновленный генплан Владивостока
04:10
Акционеры ДВМП одобрили гарантии по евробондам в рамках реструктуризации
03:30
Футуролог: Земля будет постепенно превращаться в курорт
02:22
Андрей Тарасенко «уволил» главврача дальнереченской больницы
01:15
Приморская школа стала одной из лучших в России
00:21
Международный турнир «Vladivostok Open» собрал более 300 представителей джиу-джитсу Видео
Октябрь, 24 вторник
23:31
Апокалипсис 2017: пророчество в Библии о Нибиру нашли ученые
22:16
Инвалиды Приморья и Южной Кореи встретились на спартакиаде «Инваспорт» Видео
21:29
Карта мыслей, горящий лед и виртуальные полеты: Зачем идти на Фестиваль «Nauka 0+» Видео
20:34
ДТП с участием ребенка произошло во Владивостоке Фото
20:22
За сутки во Владивостоке произошло более 70 аварий
19:12
Судостроительный комплекс «Звезда» может получить 5,9 млрд рублей
18:20
В Приморье произошла авария с участием рейсового автобуса Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4222 (161) от 25 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожане выступают за скверы и парки
Приморье заводы не сдает
Почему ежик клубочком? Он на вас обиделся
Хочешь идти в ногу со временем? Догоняй «Пуск» на Русском
За двухтысячный «Владивосток» просят на 500 рэ больше
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Рубль перестал реагировать на укрепление доллара

Курс валют на 25 октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.58 рубля, а евро-67.68 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Глава Минфина РФ Антон Силуанов не ожидает существенных изменений курса рубля при сохранении текущих внешнеэкономических условий. Однако стоит отметить, что отечественная валюта продолжает укреплять свои позиции благодаря позитивной динамике сырьевого рынка. Такой курс рубля, по мнению экспертов, продолжится до конца текущего года.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 57.80 рубля, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 57.30 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 68.25 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 67.50 рубля за один евро.

Похожие новости
Акционеры ДВМП одобрили гарантии по евробондам в рамках реструктуризации
04:10, 25 октября 2017 Акционеры ДВМП одобрили гарантии по евробондам в рамках реструктуризации

Это следует из материалов компании

Судостроительный комплекс «Звезда» может получить 5,9 млрд рублей
19:12, 24 октября 2017 Судостроительный комплекс «Звезда» может получить 5,9 млрд рублей

Ранее заводу субсидии не предоставлялись

Ио главы Владивостока Константин Межонов принял участие в работе форума городов Евразии в Пусане
17:36, 24 октября 2017 Ио главы Владивостока Константин Межонов принял участие в работе форума городов Евразии в Пусане

Уже два года подряд Пусан, Владивосток и Санкт-Петербург соединяет «Евразийская экспедиция»

Пенсионеры, пострадавшие от наводнения в Приморье, могут получить дополнительную поддержку
17:05, 24 октября 2017 Пенсионеры, пострадавшие от наводнения в Приморье, могут получить дополнительную поддержку

Для получения дополнительной помощи пенсионеру либо его представителю следует обратиться в Центр социальной поддержки

Экс-губернатор Приморья Миклушевский поедет в Кремль
16:29, 24 октября 2017 Экс-губернатор Приморья Миклушевский поедет в Кремль

Он встретится с Путиным на следующей неделе

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
12:30, 24 октября 2017 Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 24 октября

Глава Приморья отправился с рабочим визитом Дальнереченск
10:26, 24 октября 2017 Глава Приморья отправился с рабочим визитом Дальнереченск

Андрей Тарасенко встретится с главой муниципалитета, депутатами и староверами