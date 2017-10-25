Рубль перестал реагировать на укрепление доллара

Курс валют на 25 октября

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.58 рубля, а евро-67.68 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Глава Минфина РФ Антон Силуанов не ожидает существенных изменений курса рубля при сохранении текущих внешнеэкономических условий. Однако стоит отметить, что отечественная валюта продолжает укреплять свои позиции благодаря позитивной динамике сырьевого рынка. Такой курс рубля, по мнению экспертов, продолжится до конца текущего года.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 57.80 рубля, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 57.30 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 68.25 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 67.50 рубля за один евро.