Кишечную палочку, антибиотики и крупинки металла нашли в продуктах в Приморье

Забраковано 435 тонн продуктов питания и кормов

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

За минувшую неделю специалистами лаборатории Россельхознадзора Приморья в 435 тоннах пищевой продукции отечественного производства были обнаружены опасные и вредные для здоровья человека вещества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Была забракована 21 партия пищевой продукции (горбуша свежемороженая, конечности краба варено-мороженные, минтай мороженый, сардельки, молоко сырое, яичный порошок, а также комбикорм полнорационный разных видов и мука рыбная кормовая).

В опасных продуктах питания были обнаружены превышение уровня бактериальной обсеменённости, бактерии группы кишечной палочки, антибиотики тетрациклиновой группы, несоответствие органолептическим показателям, несоответствие нормативам массовой доли фосфора и сырого протеина, а также превышение массовой доли металломагнитных примесей (мука рыбная кормовая).