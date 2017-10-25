Лариса Белоброва: Я играю про любовь или ее отсутствие

Актриса вновь в любимом Владивостоке

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Библиотека «БУК» открывает двери интересным личностям и 24 октября ее посетителем стала одна из самых богатых особ России, российская актриса театра и кино – Лариса Белоброва, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ведущая актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького, она уже давно не живет во Владивостоке, но на вопрос, что же ее заставляет, живя в столице, снова и снова возвращаться в приморскую столицу, Лариса Белоброва ответила всего одним словом: «Любовь!». Об этой любви к городу, к театру и профессии беседовали жители Владивостока с Ларисой Дмитриевной.

В Москве актриса продолжает интересоваться театральной жизнью страны и посещает известные драматические театры: Московский Художественный театр, Театр имени Евгения Вахтангова; отельного внимания удостоилась постановка «Анна Каренина» норвежского режиссера Мортена Бергерсена.

Гостей интересовало чуть больше, чем все: почему «хриповат» голос, о какой роли мечтает и почему, все же, актриса.

«Хриповат», потому что в один момент потерян, долго восстанавливался и вообще «это такого, психологического момента вещи». До сих пор мечтает о драматической роли, может, даже в кино. А на вопрос, почему актриса: «Родители всегда у меня пели, потому что мама – украинка, а папа – донской казак. И пели так, что что-то это во мне это оставило. А еще папа смотрел хоккей, а я все думала, как его отвлечь и делала ласточку. Она до того была несуразной, понимаете, но папа всегда говорил: «балерина ты моя…». И это так важно в детстве услышать безоговорочную любовь и одобрение, что в итоге помогло сделать мне выбор».

Во Владивосток Лариса Белоброва прибыла для подготовки к премьере концерта "Моменты...", которая состоится 29 октября в театре Горького.