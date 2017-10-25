Лариса Белоброва: Я играю про любовь или ее отсутствие 09:30, 25 октября Лариса Белоброва: Я играю про любовь или ее отсутствие (Фото)
В Приморье начали вводить карантины в детсадах из-за болезней 09:18, 25 октября В Приморье начали вводить карантины в детсадах из-за болезней
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены 09:06, 25 октября Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
Новостная лента
Октябрь, 25 среда
09:42
Кишечную палочку, антибиотики и крупинки металла нашли в продуктах в Приморье
09:30
Лариса Белоброва: Я играю про любовь или ее отсутствие Фото
09:18
В Приморье начали вводить карантины в детсадах из-за болезней
09:06
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:03
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием
08:57
Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 октября Адреса
08:50
Массовое отключение от водоснабжения ожидается во Владивостоке сегодня, 25 октября Адреса
08:45
14 штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей выписано во Владивостоке в рамках акции «Чистый автобус»
08:44
Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°С
08:32
Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
08:20
На улице Володарского во Владивостоке отремонтировали систему ливневой канализации
08:06
Законы астрофизики обсудят в библиотеке «Бук» Владивостока
07:29
Гороскоп на 25 октября
06:32
Фестиваль технологического искусства «Пуск» пройдет во Владивостоке
05:16
Обновленный генплан Владивостока
04:10
Акционеры ДВМП одобрили гарантии по евробондам в рамках реструктуризации
03:30
Футуролог: Земля будет постепенно превращаться в курорт
02:22
Андрей Тарасенко «уволил» главврача дальнереченской больницы
01:15
Приморская школа стала одной из лучших в России
00:21
Международный турнир «Vladivostok Open» собрал более 300 представителей джиу-джитсу Видео
Октябрь, 24 вторник
23:31
Апокалипсис 2017: пророчество в Библии о Нибиру нашли ученые
22:16
Инвалиды Приморья и Южной Кореи встретились на спартакиаде «Инваспорт» Видео
21:29
Карта мыслей, горящий лед и виртуальные полеты: Зачем идти на Фестиваль «Nauka 0+» Видео
20:34
ДТП с участием ребенка произошло во Владивостоке Фото
20:22
За сутки во Владивостоке произошло более 70 аварий
19:12
Судостроительный комплекс «Звезда» может получить 5,9 млрд рублей
18:20
В Приморье произошла авария с участием рейсового автобуса Эксклюзив
18:01
​Владивостокцам осталось мерзнуть 5 дней Эксклюзив
18:00
Серийный вор-домушник задержан во Владивостоке
17:48
За проезд во владивостокских автобусах можно будет расплатиться с помощью телефона Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4222 (161) от 25 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожане выступают за скверы и парки
Приморье заводы не сдает
Почему ежик клубочком? Он на вас обиделся
Хочешь идти в ногу со временем? Догоняй «Пуск» на Русском
За двухтысячный «Владивосток» просят на 500 рэ больше
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Фоторепортажи

Лариса Белоброва: Я играю про любовь или ее отсутствие

Актриса вновь в любимом Владивостоке
Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Библиотека «БУК» открывает двери интересным личностям и 24 октября ее посетителем стала одна из самых богатых особ России, российская актриса театра и кино – Лариса Белоброва, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ведущая актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького, она уже давно не живет во Владивостоке, но на вопрос, что же ее заставляет, живя в столице, снова и снова возвращаться в приморскую столицу, Лариса Белоброва ответила всего одним словом: «Любовь!». Об этой любви к городу, к театру и профессии беседовали жители Владивостока с Ларисой Дмитриевной.

В Москве актриса продолжает интересоваться театральной жизнью страны и посещает известные драматические театры: Московский Художественный театр, Театр имени Евгения Вахтангова; отельного внимания удостоилась постановка «Анна Каренина» норвежского режиссера Мортена Бергерсена.

Гостей интересовало чуть больше, чем все: почему «хриповат» голос, о какой роли мечтает и почему, все же, актриса.

«Хриповат», потому что в один момент потерян, долго восстанавливался и вообще «это такого, психологического момента вещи». До сих пор мечтает о драматической роли, может, даже в кино. А на вопрос, почему актриса: «Родители всегда у меня пели, потому что мама – украинка, а папа – донской казак. И пели так, что что-то это во мне это оставило. А еще папа смотрел хоккей, а я все думала, как его отвлечь и делала ласточку. Она до того была несуразной, понимаете, но папа всегда говорил: «балерина ты моя…». И это так важно в детстве услышать безоговорочную любовь и одобрение, что в итоге помогло сделать мне выбор».

Во Владивосток Лариса Белоброва прибыла для подготовки к премьере концерта "Моменты...", которая состоится 29 октября в театре Горького.

Автор фоторепортажа: Анастасия Дубровина, РИА VladNews

Похожие новости
Еще один океанский «гигант» зашёл во Владивосток
10:37, 24 октября 2017 Еще один океанский «гигант» зашёл во Владивосток

Фоторепортаж РИА VladNews

Во Владивостоке завершился велосезон
16:49, 23 октября 2017 Во Владивостоке завершился велосезон

Фоторепортаж на РИА VladNews

Последствия пожара в центре Владивостока
10:45, 18 октября 2017 Последствия пожара в центре Владивостока

Фотокорреспондент РИА VladNews побывал на месте событий

Великий и ужасный Удо дал прощальный концерт во Владивостоке
14:59, 16 октября 2017 Великий и ужасный Удо дал прощальный концерт во Владивостоке

Около двух часов длилось прощальное шоу

Моряки России и Японии сошлись в спортивных битвах во Владивостоке
19:10, 15 октября 2017 Моряки России и Японии сошлись в спортивных битвах во Владивостоке

Неофициальный визит отряда кораблей МССО Японии в Приморье продолжается

Шведский «Sabaton» прогремел во Владивостоке
12:46, 13 октября 2017 Шведский «Sabaton» прогремел во Владивостоке

Музыканты выступили с полным аншлагом и в атмосфере всеобщего ликования поклонников

Вопрос о депутатских зарплатах сняли с обсуждения думы Владивостока
13:15, 12 октября 2017 Вопрос о депутатских зарплатах сняли с обсуждения думы Владивостока

Начинать работу с повышения собственных окладов посчитали дурным тоном